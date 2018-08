von Jutta Freudig

Die neunte "Motorradausfahrt für mehr Menschlichkeit" führt am Samstag, 15. September, zum zweiten Mal zur Nachsorgeklinik Tannheim, in der schwer kranke Kinder behandelt werden. Der Immendinger Bürgermeister Markus Hugger, seit Jahren Initiator und Organisator der Tour, rechnet damit, dass rund 80 bis 100 Maschinen auf der Fahrt in den Schwarzwald mit dabei sind. Er erwartet wieder mehr als hundert Teilnehmer. Da der Teilnehmerbeitrag stets als Spende an die jeweilige Klinik oder Organisation geht, dürfte erneut ein stattlicher Spendenbetrag zusammenkommen, der vor Ort überreicht wird. Im vergangenen Jahr erhielt die Rehabilitationsklinik Katharinenhöhe von den Benefizfahrern 3750 Euro für ihre Arbeit.

"Wir starten die neunte Motorradausfahrt wie im vergangenen Jahr wieder erst am Samstag nach den Sommerferien", so Markus Hugger. Treffpunkt der Fahrer ist um 7.30 Uhr am Immendinger Rathaus, wo ein eingespieltes Orga-Team die Teilnehmerbeiträge von jeweils 20 Euro kassiert, soweit sie nicht zuvor schon auf das Spendenkonto einbezahlt wurden. Abfahrt des großen Trosses ist um 8 Uhr. "Die Tour führt uns zuerst durch den nördlichen Hegau ins Donautal zum Talhof der Familie Frey, wo wir die Frühstückspause einlegen", erläutert der Immendinger Bürgermeister. Über den Heuberg geht es dann durch die Baar nach Tannheim bei Villingen-Schwenningen. Die dortige Nachsorgeklinik für krebskranke Kinder ist bereits zum zweiten Mal Ziel einer der Motorrad-Benefizfahrten. Spendenübergabe vor Ort: Zur Mittagszeit wird dort die größte Pause eingelegt. Bei dieser Gelegenheit übergibt Markus Hugger den zusammengetragenen Spendenbetrag an die Nachsorgeklinik. Außerdem erhalten die kleinen Patienten und ihre Familien die Möglichkeit, sich die hundert Motorräder anzuschauen und vielleicht einmal eine kleine Runde mitzufahren. Blickfang werden dabei wieder die Polizeimotorräder sein und auch einige Gold Wing Maschinen sind dabei. Die Rückfahrt erfolgt über Hammereisenbach und den Hochschwarzwald nach Grafenhausen, wo bei der Brauerei Rothaus nochmals ein Rastpunkt sein wird. Durch die Wutachschlucht und über Blumberg wird abends wieder Immendingen angesteuert. Der Ausklang der neunten Tour findet an der Donaublickhütte statt. Dort versorgen die Mitglieder der Reservistenkameradschaft Immendingen die Teilnehmer mit Herzhaftem vom Grill.

Neunte Spendenaktion: Markus Hugger freut sich schon jetzt wieder auf die Benefizfahrt, die er nun immerhin zum neunten Mal organisiert und die zunehmenden Spendenerfolg erbringt. Im letzten Jahr betrug die Spende stolze 3750 Euro und ging an die Rehabilitationsklinik Katharinenhöhe. 2016 war die Feldner Mühle, eine Therapieeinrichtung für behinderte Kinder und Jugendliche bei Villingen-Schwenningen, Ziel der Ausfahrt. Zur Rehabilitationsklinik Katharinenhöhe bei Furtwagen führte die Tour bereits zwei Mal zuvor, und zwar in den Jahren 2011 und 2013. Bei den anderen Benefizfahrten wurden die Nachsorgeklinik Tannheim (2010), das bayerische Kinderhospiz Bad Grönenbach (2012), das SOS Kinderdorf Sulzburg (2014) und die Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn (2015) von den Motorradfahrern angesteuert.

Nachsorgeklinik Die Nachsorgeklinik Tannheim ist ein 152-Betten-Haus und gibt Familien mit schwer chronisch kranken Kindern neue Kraft und Hoffnung. Sie bietet im Rahmen der familienorientierten Nachsorge bei der Krebs-, Herz- oder Mukoviszidose-Erkrankung eines Kindes der gesamten Familie eine qualifizierte, vierwöchige Behandlung. Jugendlichen Patienten steht die "Junge Reha" zur Verfügung. Erwachsenen ermöglicht die Klinik in Tannheim ebenfalls die Nachsorge. Weiter behandelt sie "Verwaiste Familien", das sind Familien, die durch Krankheit ein Kind verloren haben. (feu)

