Das Multifunktionsgebäude der Bauherren Buhl und Dreher, architektonische Aufwertung für das Immendinger Gewerbegebiet „Am Freizeitzentrum“, geht seiner Fertigstellung entgegen. Zwischen den Gebäuden von Schuck IT und Dreher Computer-Service sowie Kohler Betriebseinrichtungen ist an exponierter Stelle ein ansprechender Bürokomplex entstanden. Im bereits bezogenen Erdgeschoss wurde großzügig Raum für einen Verkaufsbereich, Büros und Besprechungsräume geschaffen, im ersten Obergeschoss stehen ab Januar exklusive Büroflächen für bis zu drei Unternehmen bereit. Das Kellergeschoss bietet Platz für zusätzliche Lagerräume, das zweite Stockwerk dient Wohn- und Bürozwecken.

„Wichtig war uns vor allem, dass sich der Neubau gut in die Umgebung einfügt“, so Bernhard Buhl, der zusammen mit seinem Schwiegervater, dem Unternehmer Walter Dreher, die Bauherrschaft bildete. Die Grundidee zur Realisierung des Gebäudes schwebte der Familie schon seit längerem vor, ehe sie sich 2018 mit dem Geisinger Büro „Architektur K“ in Verbindung setzte. Architekt Thomas Kreuzer erstellte unterschiedliche Entwürfe für das Multifunktionsgebäude. Dabei wurden mehrere Ziele verfolgt: Die Bereitstellung neuer Gewerbe- und Büroflächen, die Eigennutzung durch die Dreher GmbH und die Verwirklichung eines hochmodernen, energieeffizienten und städtebaulich ansprechenden Gebäudes in exponierter Lage am Ortseingang im Gewerbegebiet „Am Freizeitzentrum“.

Ende März 2018 wurde dann das einstige kleine Produktionsgebäude neben dem von der Dreher Computer-Service GmbH und der Schuck.it GmbH betriebenen Firmensitz abgebaut, um den Platz für den Neubau freizumachen. Das Neubauprojekt wurde so angelegt, dass es über mehrere Stockwerke multifunktional nutzbar ist. Im Kellergeschoss gibt es neben Technik und Abstellräumen unter anderem einen Serverraum, bei dem die Wärmeenergie zurückgewonnen und ergänzend zum Betrieb der Pellets-Heizung genutzt werden kann. Die Flächen im Erdgeschoss wurden von Beginn an flexibel nutzbar projektiert. Seit Oktober ist das komplette Basisstockwerk von der Firma Schuck bezogen, die auf 360 Quadratmetern ihren Verkaufsbereich, Ausstellungs- und Besprechungsräume, Büros und ein Lager eingerichtet hat.

Im ersten Obergeschoss, dessen Innenausbau noch nicht abgeschlossen ist, sind ebenfalls flexibel nutzbare Büroflächen entstanden. Sie sind vorerst für den Bezug durch maximal drei Unternehmen gedacht, deren Büros jeweils über eigene Nebenräume und getrennte Eingänge verfügen. „Wir vermieten diese exklusiven Büroflächen mit Größen zwischen 100 und 120 Quadratmetern ab Januar 2020,“ so Walter Dreher.

Das zweite Obergeschoss wird schließlich für eine Wohnung genutzt, die baubiologisch besonders ausgereift ist. Eine Photovoltaikanlage trägt ihren Anteil zur hohen Energieeffizienz des Multifunktionsgebäudes bei, dessen Dach zudem extensiv begrünt ist.

Der neue Bürokomplex zwischen der Bundesstraße 311 und der Straße Am Freizeitzentrum verfügt über zwölf Parkplätze. Bei der Realisierung des Neubaus haben die Bauherren auf Handwerker aus Immendingen und der Region gesetzt.