von Jutta Freudig

Mindestens sieben Kandidaten treten an, wenn am Sonntag, 1. Dezember, der neue Kirchengemeinderat der evangelischen Versöhnungskirche Immendingen gewählt wird. Zwei der Bewerber, darunter die bisherige Vorsitzende Heike Averhage, gehören bereits dem bisherigen Gremium an, das im Dezember 2013 in die Ämter gewählt wurde. Fünf Kandidaten, durchweg Frauen aus Immendingen und den Ortsteilen, stehen zum ersten Mal auf der Liste der Bewerber, für die man noch bis Freitag, 25. Oktober, 18 Uhr weitere Kandidaten vorschlagen kann. Gewählt werden können maximal sieben Kirchengemeinderäte. Das Gremium, dem auch Pfarrerin Silke Bauer Gerold angehört, leitet die Kirchengemeinde und trifft alle wesentlichen Entscheidungen.

Neuwahl für sechs Jahre: Die wahlberechtigten Gemeindeglieder der evangelischen Kirchengemeinde Immendingen bestimmen am Sonntag, 1. Dezember, mit ihrer Stimme den neuen Kirchengemeinderat. Das neu gewählte Gremium wird für die nächsten sechs Jahre die Geschicke der Pfarrei führen. Das Wahllokal befindet sich im Evangelischen Gemeindezentrum der Versöhnungskirche unterhalb der Kirche. Es ist im Zeitraum zwischen 10 und 16 Uhr geöffnet. Wahlberechtigt sind alle Gemeindeglieder, die im Bereich der Kirchengemeinde mit Hauptwohnsitz gemeldet sind. Mit 18 Jahren hat man das passive Wahlrecht, das aktive Wahlrecht hat man bereits ab 14 Jahren, da die Landeskirche die Konfirmation ernst nimmt und die konfirmierte Jugend als vollwertige Gemeindeglieder betrachtet.

Vorsitzende kandidiert wieder: Jedem wahlberechtigten Gemeindeglied sendet die Kirchengemeinde bereits im Vorab alle Unterlagen per Post zu. Gewählt werden sieben Kirchengemeinderäte. Dem derzeit amtierenden Gremium gehören neben Pfarrerin Silke Bauer-Gerold und Kirchenpflegerin Sabine Heise die gewählten Mitglieder Heike Averhage (Vorsitzende), Erika Bruss, Christl Klöpfer, Gerhard Leibold, Christiane Neumann, Joachim Schulz und Gabriele Zeller an. Der Wahlvorschlag für die kommende, sechsjährige Wahlperiode sieht bislang wie folgt aus: Heike Averhage (Erzieherin) aus Immendingen; Ulrike Braun (Köchin) aus Hintschingen; Sarah Eigenmann (Schreinerin) aus Immendingen; Gerhard Leibold (Pfarrer im Ruhestand) aus Hattingen; Betina Pottin (Verwaltungsfachangestellte) aus Ippingen; Sonja Ring (Erzieherin) aus Immendingen und Karin Sterk (Lehrerin) aus Immendingen.

Aufgaben des Kirchenrates: Klar definiert sind die Aufgaben des Kirchengemeinderates. Das Gremium leitet die Kirchengemeinde. Es entscheidet, wofür die finanziellen Mittel der Kirchengemeinde verwendet werden. Der Kirchengemeinderat ist für den Unterhalt der Gebäude der Kirchengemeinde verantwortlich. Er stellt die haupt- und nebenberuflichen Mitarbeiter der Kirchengemeinde an. Er beruft die ehrenamtlichen Mitarbeiter und wirkt bei der Besetzung der Pfarrstelle mit. Die Pfarrerin und die Kirchenpflegerin gehören Kraft Amtes dem Kirchengemeinderat an. Die anderen Kirchengemeinderäte werden von den Mitgliedern der Kirchengemeinde gewählt. Der Kirchengemeinderat trifft sich in der Regel einmal im Monat. Die Sitzungen des Gremiums sind größtenteils öffentlich.

Die Wahlen

Am Sonntag, 1. Dezember, wählen die rund zwei Millionen wahlberechtigten Mitglieder evangelischen Landeskirche in Württemberg neue Kirchengemeinderäte sowie eine neue Landessynode. Etwa 10 000 Kirchengemeinderäte leiten die 1244 Kirchengemeinden der Landeskirche zusammen mit deren Pfarrer. Die 90 ebenfalls zu wählenden Landessynodalen bestimmen den Kurs der gesamten Kirche auf landeskirchlicher Ebene mit. Landesbischof Frank Otfried July hat im Vorfeld appelliert, die Entscheidungsgremien durch eine breite Wahlbeteiligung zu unterstützen. (feu)