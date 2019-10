von Jutta Freudig

Noch ein weiteres Mal wird die Nahverkehrsstruktur der Gemeinde verbessert, nachdem die neue Bushaltestelle an der Donaustraße ihrer Fertigstellung entgegengeht. Das 150 000-Euro-Projekt hat zum Ziel, direkt neben der Bahnstation Immendingen Mitte einen neuen Knotenpunkt für den öffentlichen Nahverkehr herzustellen und soll bis spätestens zum Fahrplanwechsel im Dezember deutliche Verbesserungen für Schüler und Berufspendler bringen.

Mit dem Bau der Haltestelle hatte die beauftragte Firma Storz Anfang August begonnen. Entstanden ist eine zwölf Meter lange Bushaltefläche, die etwas eingekürzt wurde, um möglichst viele der bislang an der Donaustraße befindlichen öffentlichen Parkplätze zu erhalten. Außerdem wurden innerhalb der vorgesehenen Buswendeplatte am Ende der Donaustraße sieben neue Stellplätze geschaffen. An der neuen Haltestelle befindet sich eine Wartehalle aus Glas mit einer zweisitzigen Bank, welcher der Vorrang vor vier Sitzen gegeben wurde, um Platz für Rollstuhlfahrer oder Kinderwagen freizuhalten. Im Bereich des Bushalts ist der Bordstein erhöht und mit einer Auffahrrampe versehen worden, um ein barrierefreies Einsteigen zu ermöglichen.

Tritt mit dem Fahrplanwechsel im Dezember die neue Konzeption des Landkreises Tuttlingen zur Verbesserung des Nahverkehrs in Kraft, bietet die neue Haltestelle in unmittelbarer Nachbarschaft der Bahnstation Immendingen Mitte eine rasche Umstiegsmöglichkeit vom Ringzug auf den Bus und umgekehrt. Vor allem für Schüler aus Hattingen, Mauenheim, Ippingen und Hintschingen ist das von Vorteil, weil bisher teils lange Wartezeiten vermieden werden, Zimmern verfügt schon über eine Haltestation des Ringzugs und soll eventuell eine weitere in Gegenrichtung bekommen, wenn es nach der Zielsetzung der Gemeinde geht. Ferner ist eine Ringzughaltestelle für Hintschingen angedacht.

Insgesamt strebt Bürgermeister Markus Hugger, Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion, eine Optimierung der Fahrtzeiten an, die mehr freie Ressourcen an Bussen schafft und damit mehr und neue Haltemöglichkeiten.