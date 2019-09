von Jutta Freudig

Die Schulen des Immendinger Schulzentrums starten nach den Sommerferien erstmals an einem Mittwoch in den Unterricht des neuen Schuljahres. Auf den ersten Schultag am 11. September folgt die feierliche Aufnahme der neuen Fünftklässler der Real- und Werkrealschule am Donnerstag, 12. September. Die neuen Erstklässler der Schlossschule werden am Freitag, 13. September, ebenfalls mit einer Feier eingeschult.

Die Klassen zwei bis vier der Schlossschule haben ihren ersten Schultag am Mittwoch, 11. September. Beginn ist mit einem Gottesdienst in der katholischen Kirche, der um 8 Uhr anfängt. Der Unterricht des ersten Tages endet um 12 Uhr. Die Reischach-Real- und Werkrealschule startet am Mittwoch mit allen Klassen sechs bis zehn. Auftakt ist auch hier um 8 Uhr mit dem Gottesdienst in der katholischen Pfarrkirche Immendingen. Ab 08.30 Uhr werden alle Schüler zum Klassenlehrer-Unterricht an den beiden Schulen begrüßt.

Am Donnerstag, 12. September, findet in der Donauhalle die Aufnahmefeier für die drei neuen fünften Klassen der Real- und Werkrealschule statt. Die Schüler ihre Familien und Freunde kommen zu dem Anlass um 14.15 Uhr zusammen. Bei der Feier heißt Schulleiterin Gabrijela Sulc die neuen Schüler willkommen und stellt ihnen ihre Lehrer vor. Einen Tag später folgt die Einschulung der ABC-Schützen der Grundschule Immendingen.

Ökumenischer Gottesdienst

Der Feier geht ein ökumenischer Einschulungs-Gottesdienst voraus, der in der katholischen Kirche stattfindet und um 15 Uhr beginnt. Nach dem Gottesdienst begeben sich die Erstklässler und ihre Familien zur Donauhalle. Dort startet um 16 Uhr das Einschulungsfest, bei dem Schulleiterin Julia Wollenhöfer die neuen Erstklässler begrüßt. Auch die Schlosschulleiterin stellt den Schülern ihre neuen Lehrer vor.