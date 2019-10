Eine mitreißende Show aus internationaler Mode und Musik begeisterte bei der fünften Immendinger „Fashion Night“ das große Publikum in der Donauhalle. Während des dreistündigen Programms präsentierten die Models auf dem roten Teppich aktuelle Damenkleidung, Abend- und Brautmode, Schuhe und Schmuck.

Bei den Showbeiträgen lag der Schwerpunkt auf US-amerikanischer Musik, da das diesjährige Motto der Fashion Night „Country“ lautete. Mit der fünften Benefiz-Modeschau wird die österreichische Organisation „Engel helfen“ unterstützt.

Veranstalter des Abends waren wieder die Immendinger Ärztin Katharina Wroblewska, ihr Mann Olaf Wübbe und die Beautyclinic.

Aktion „Engel helfen“

„Menschen in Not – Engel helfen“ heißt die österreichische Organisation, die den Erlös der fünften Fashion Night erhält. Der Verein, der 2014 gegründet wurde, organisiert sich via Facebook und hat mehrere tausend Mitglieder.

„Wir sind da sehr vorsichtig, wer zu uns dazu kommt“, so Gründerin Sabine Häupl. „Es sind helfende Hände, aber auch notleidende Menschen in unserer Gruppe“. Durch Spendenaufrufe organisieren die „Engel“ Hilfe für jene, die sie wirklich benötigen. Es sind meistens alleinerziehende Mütter, oft mit schwer kranken Kindern, die fast kein Geld haben, Rentner oder Menschen in Not. (feu)