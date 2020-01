von Franz Dreyer

Viele Akteure sind derzeit in Hattingen auf den Beinen. Schließlich gilt es vor der großen Sause der Narrentage am Wochenende das Narrendorf aufzubauen. Neben den sonstigen umfangreichen Vorbereitungen gilt es 21 Besenwirtschaften aufzubauen.

Längst kündigen in den Straßen tausende von Narrenbändel das Ereignis an. Und die Bevölkerung zieht mit, das Dorf närrisch herauszuputzen. Einzelne Narrenvereinsfahnen sind bereits zu sehen. Dem Narrenverein ist es als Gastgeber ein Anliegen, Hattingen an den Narrentagen als schön geschmücktes Dorf präsentieren zu können, das die Besucher in guter Erinnerung behalten. Zur Motivation gibt es einen Wettbewerb, die drei am schönsten geschmückten Gebäude erhalten einen Preis. Die Bewertung erfolgt durch den Narrenrat.

Damit es bei dem Besucherandrang, allein am Sonntag werden beim großen Umzug der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee 50 Zünfte mit 3700 Hästrägern und eine große Zahl von Zuschauern erwartet, keine Verkehrsprobleme gibt, wurden entsprechende Vorkehrungen getroffen. Über die Narrentage ist die Hattinger Ortsdurchfahrt für den Durchgangsverkehr von Freitag 17 Uhr bis einschließlich Montag 6 Uhr gesperrt. Eine örtliche Umleitung ist ausgeschildert. Die Umzugsstrecke verläuft von der Oberriedstraße über die Rathausstraße, Kirchstraße, Hauptstraße, Breitestraße und die Maurenstraße. Der Umzug der Narrenvereinigung am Sonntag löst sich in der Alpenstraße und der Hohentwielstraße auf. Während der Dauer der Umzüge dürfen an der Umzugsstrecke keine Fahrzeuge geparkt werden. Aus Sicherheitsgründen könnte es erforderlich werden, abgestellte Fahrzeuge abzuschleppen. Die Umzüge beginnen zu folgenden Zeiten: Nachtumzug am Freitag um 19 Uhr, Kinderumzug am Samstag, 13 Uhr, Umzug am Sonntag, 13.30 Uhr.

Parkplätze für die Busse und die Besucher mit Auto sind jeweils vor den Ortseinfahrten aus Richtung Immendingen und Mauenheim, sowie Talmühle und Emmingen ausgewiesen.

Wer aus Richtung Immendingen auf das Auto verzichten möchte, kann an allen drei Tagen den eingerichteten Busverkehr nutzen. Die Shuttlebusse fahren jeweils in Immendingen an der Haltestelle Löwen und in Hattingen am Gasthaus Kreuz ab zu folgenden Zeiten: Freitag: Hinfahrt 16.35, 17.20 und 18.05 Uhr Rückfahrt: 1, 2, 3 Uhr. Samstag: Hinfahrt 17.05 und 18.05 Uhr. Rückfahrt: 1.30 und 3.15 Uhr. Sonntag: Hinfahrt 10.35, 11.20 und 12.05 Uhr. Rückfahrt: 17.05, 18.05 und 19.05 Uhr.