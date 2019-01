von Franz Dreyer

Der Radsportverein Edelweiß ist gut aufgestellt. In der gut besuchten Generalversammlung konnte Vorsitzender Michael Bürsner in beeindruckender Weise berichten, dass im vergangenen Jahr eine weitere Steigerung bei der Zahl der Mitglieder erreicht werden konnte. Aktuell wird der Verein von 366 Mitgliedern getragen. Neben der sportlichen Betätigung ist der Verein auch ein wesentlicher Kulturträger des Ortes und zeichnet sich durch eine vorbildliche Jugendarbeit aus, die reiche Früchte trägt. Für das laufende Jahr kündigte Bürsner an Veranstaltungen wieder den Radlerball an mit dem Motto „Eine Reise um die Welt“. Ferner sind eine Pfingstradausfahrt, das Herbstfest und die St. Martinsfeier geplant. Angedacht ist auch ein Ausflug.

Schriftführerin Stefanie Bürsner berichtete in ihrem Rückblick detailliert über die Fülle der Aktivitäten der Radsportler im vergangenen Jahr. Zu den Höhepunkten zählten wieder der Radlerball, der Schmolke-Carbon-Cup, der im laufenden Jahr jedoch nicht ausgerichtet wird, die Pfingstradausfahrt und das Herbstfest. Hinzu kam die Beteiligung beziehungsweise Unterstützung bei mehreren örtlichen Veranstaltungen.

Verschiedene Sportgruppen

Beispielhaft sind nach dem Bericht von Julia Dergan die beim Verein geführten Sportgruppen, die sich wöchentlich treffen und vom Mutter-Kind-Turnen, dem Vorschulturnen, der Mädchensportgruppe bis hin zu Nordic Walking sowie den Damen- und Herren-Sportgruppen reichen. Herzlich gedankt wurde für ihren Einsatz den Übungsleitern Stefanie Tscherter, Jacqueline Trolda, Julia Dergan, Nina und Dirk Böttcher, Sandra Peters und nicht zuletzt Stefanie Bürsner.

Ortsvorsteher Michael Ilg dankte dem Verein für seine Aktivitäten. In ihren Ämtern bestätigt wurden von der Versammlung Dirk Böttcher als zweiter Vorsitzender, Kathrin Zeiser als zweite Kassiererin, Jan Münzer als erster Fahrwart, der im vergangenen Jahr 14 000 Kilometer mit vielen Erfolgen mit dem Fahrrad zurücklegte und Erich Henninger als Beisitzer.

Unbesetzt blieben die Ämter des zweiten Fahrwarts, des Bannerwarts und des zweiten Jugendvertreters. Neuer weiterer Kassenprüfer ist Werner Dergan.