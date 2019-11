von Franz Dreyer

Initiiert von Kerstin Zeller, gab es auch in Zimmern eine St. Martinsfeier. Ursprünglich war geplant, das Martinsspiel auf dem neuen Spielplatz beim Freizeitzentrum, einem beliebten Treffpunkt vieler Mütter mit Kindern, durchzuführen. Witterungsbedingt wurde die Veranstaltung in die Pfarrkirche St. Gallus verlegt. Viele Kinder waren mit ihren Laternen gekommen, um bei dem Ereignis dabei sein zu können. Begleitet wurden sie von den Mamas, Papas und Omas und Opas, welche die Feier miterleben wollten. So war das Gotteshaus bald gefüllt.

Eingeleitet durch die Geschichte aus dem Leben des heiligen Martin, vorgetragen von Martin Labor, waren die über 20 Kinder mit Begeisterung bei dem von Kerstin Zeller und Daniela Heinz geleiteten Rollenspiel dabei und erfreuten sich an dem anschließenden Lichtertanz, eingeübt von Jeanette Heizmann und Kristin Bartsch. Zum ersten Mal begleitete die Bläserjugend des Musikvereins den anschließenden Umzug musikalisch. Dieser führte vom Altdorf durch das Neubaugebiet „Am Freizeitzentrum“ und bildete somit eine symbolische Verbindung zu den neuen Einwohnern. Die Erwachsenen, welche zu der Martinsfeier gekommen waren, schlossen sich dem Umzug an und sangen auch in Erinnerung an ihre Kindheit mit den Kindern Laternenlieder. Zur Belohnung hatte Petra Münzer für die Kinder kleine Martinsgänse gebacken, die gerne verzehrt wurden.

Zum gemütlichen Ausklang boten die die Ministranten ein Kuchenbuffet sowie Punsch und Glühwein. Mit der gelungenen, authentisch gestalteten Martinsfeier wurde den Kindern ein Stück Kultur und Tradition vermittelt.

„Es ist erfreulich, dass sich viele Neuzimmerer von der Veranstaltung angesprochen fühlten und gekommen waren und damit einen Eindruck über das dörfliche Leben in ihrer neuen Heimat vermittelt bekamen“, unterstreicht Kerstin Zeller.