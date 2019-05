von Jutta Freudig

Eine ganze Reihe von Straßenbauprojekten im Kernort stehen in den nächsten Wochen und Monaten auf dem Programm der Gemeinde Immendingen. Dabei handelt es sich sowohl um Neubaumaßnahmen als auch um teilweise schon sehr lang anstehende Straßensanierungen. Der Gemeinderat befasst sich bei seiner Sitzung am Montag, 3. Juni, gleich mit mehreren solcher Sanierungsprojekte, für die pauschal Gelder im Haushaltsplan 2019 eingestellt worden sind.

In der Folge des Vollausbaus und Neuanschlusses der Stadtäckerstraße sowie der Herstellung der neuen Bushaltestelle mit Wendeplatte im Zuge der Donaustraße sind nun gleich drei Straßensanierungen geplant. In Angriff genommen werden soll die Reparatur des sehr desolaten oberen Stücks der Straße „An der Steig“ von der Kreuzung Bergstraße/Theodor-Heuß-Straße bis zur Schranke, die den Endpunkt für den Durchgangsverkehr bildet. Im Gemeinderat werden für die Maßnahme der Planungsentwurf und die Kostenberechnung vorgestellt.

Hergerichtet werden soll auch ein Teil des Kastanienweges, der wegen einer Erschließungsmaßnahme verlängert werden musste und nun auf Grund des fehlenden Unterbaus eine komplette Erneuerung braucht. In diesem Fall befasst sich der Gemeinderat ebenfalls mit der Planung und der Kostenberechnung. Die vermutlich von allen drei Projekten am meisten benutzte Asphaltfläche, die auf dem Sanierungsprogramm steht, ist der Bereich nördlich der Donauhalle, zwischen Halle und Sportplatz. An dem Weg, der die Verbindungsstrecke von der Bachzimmerer Straße zum Schulzentrum, zur Sporthalle und zum Wassertretbecken bildet, nagt der Zahn der Zeit bereits seit langem. Zahlreiche Löcher und Risse durchziehen den Asphalt, der nun zur Erneuerung ansteht. Dem Gemeinderat wird der Entwurf für die Maßnahme vorgestellt und die Kosten erläutert.

Neben den Straßensanierungen und einer ganzen Reihe von Baugesuchen stehen noch zwei weitere wichtige Themen im Mittelpunkt der Gemeinderatssitzung am kommenden Montag. Beraten wird über die neuen Benutzungsgebühren für die gemeindlichen Kindergärten Donaupark, Hattingen und Ippingen sowie die Kindertagesstätte Donaupark. Die neuen Gebührensätze werden über Gemeinde-, Städtetag und Kirchen vorgegeben. Außerdem behandelt das Gremium die nächsten Schritte des Bebauungsplanverfahrens für das neue Baugebiet „Stieg II“ im Ortsteil Mauenheim. Die Sitzung des Gemeinderats beginnt um 19 Uhr und findet im Vortragsraum des Rathauses statt.