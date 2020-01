von Jutta Freudig

Die Gemeindemusikkapelle Immendingen hat einen neuen Geschäftsführenden Vorsitzenden. Mark Löffler löst Christian Schol ab, der bei der Jahreshauptversammlung nach achtjähriger Tätigkeit an der Spitze des Vereins nicht mehr für das Amt kandidierte. Im Jubiläumsjahr gehören der Kapelle, die seit 150 Jahren besteht, 40 aktive Musiker an. Einen kräftigen Schub genommen hat die Nachwuchsarbeit, sodass derzeit 16 Kinder und Jugendliche in der musikalischen Ausbildung sind und erstmals seit längerer Zeit wieder eine Jugendkapelle gestellt werden kann. Anlässlich ihres Jubiläums planen die Gemeindemusiker 2020 noch zwei weitere Konzerte im Mai und November.

Ensemble bekommt neue Uniformen

Vielleicht können sie noch in ihrem Jubiläumsjahr auch schon mit den neuen Uniformen antreten. Bürgermeister Markus Hugger, kraft Amtes Vorsitzender der Gemeindemusikkapelle, erklärte zu Beginn der Sitzung, dass der Gemeinderat für die neue Ausstattung Geld bereitgestellt habe. Hugger lobte das Engagement der Kapelle, die eine feste Größe im Ortsleben und ein verlässlicher Partner der Gemeinde sei. Der Geschäftsführende Vorsitzende Christian Schol ging auf die Aktivitäten der Kapelle im zurückliegenden Jahr ein und berichtete, dass man sich letzten Sommer bis zu drei Mal pro Woche nur allein im Dienst der Gemeindemusikkapelle getroffen habe.

Schol freute sich über die wieder stärker aufblühende Jugendarbeit und dankte Tobias Störk für die Leitung der Jugendkapelle, Heimrad Buhl für die organisatorische Arbeit und Christian Abert für den Theorieunterricht zur Erlangung des Juniorenabzeichens. Nach vier Amtszeiten als Geschäftsführender Vorsitzender „dieser tollen Kapelle“ werde er nicht mehr für das Amt kandidieren, schloss Schol.

Dirigent bescheinigt seinen Musikern „erstklassige Arbeit“

Dirigent Antal Fenyvesi freute sich in seinem Bericht über die gute Entwicklung der Kapelle. Beim Neujahrskonzert anlässlich des Jubiläums hätten die Musiker ihr Können gezeigt und sich vor einem großen Publikum auf hohem musikalischen Niveau präsentiert. Fenyvesi lobte die Musiker für ihre erstklassige Arbeit. Mit den weiter anstehenden Konzerten im Jubiläumsjahr warte bereits die nächste Herausforderung. Auf die finanzielle Situation der Gemeindemusikkapelle ging Kassierer Max Abert ein, dessen akurate Kassenführung Isidor Zeller bestätigte.

Mark Löffler steht jetzt an der Spitze

Ehrenvorsitzender Altbürgermeister Helmut Mahler hob ebenfalls hervor, dass das Jubiläumskonzert der Gemeindemusiker fantastisch gewesen sei und dass in der Kapelle hervorragende Arbeit geleistet werde. Die Teilneuwahlen erbrachten folgendes Ergebnis: Mark Löffler wurde von 38 der 39 Stimmberechtigten zum neuen Geschäftsführenden Vorsitzenden gewählt. Schriftführerin bleibt Melanie Faller, Beisitzerin Madlen Setz. Christian Schol ist nun ebenfalls einer der Beisitzer, Kassenprüfer bleiben Isidor und Florian Zeller.

Zum Jubiläum gibt‘s zwei zusätzliche Konzerte

Anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Kapelle sind in diesem Jahr nun noch Konzerte beim „Tanz im Mai“ am Samstag, 9. Mai, sowie beim „Galaabend der Blasmusik“ am Samstag, 1. November, geplant. Außerdem hat die Gemeindemusikkapelle eine große Zahl weiterer Verpflichtungen.