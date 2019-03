von Jutta Freudig

Sie ist eine Institution in Immendingen. Linette Traub hat ihr Leben in den Dienst der Sozialarbeit gestellt. Seit 60 Jahren engagiert sich die heute Neunzigjährige im Ortsverein des Roten Kreuzes, besucht Kranke, schaut bei alten und einsamen Menschen vorbei, hilft Leuten in Not. Für ihren Einsatz wurde Linette Traub bei der Jahreshauptversammlung des DRK mit einer hochkarätigen Ehrung ausgezeichnet, die der stellvertretende DRK-Kreisvorsitzende Bernhard Flad und Bürgermeister Markus Hugger vornahmen. Bei der Versammlung wurde auch deutlich, wie sehr sich die nur 19 Mitglieder starke DRK-Bereitschaft für die Allgemeinheit engagiert. Insgesamt wurden 2018 sieben größere Einsätze und 1150 Arbeitsstunden bewältigt.

Wie unverzichtbar der Einsatz der DRK-Bereitschaft für die Gemeinde ist hob Bürgermeister und DRK-Vorsitzender Markus Hugger Versammlung hervor. "Unsere kleine Truppe funktioniert hervorragend und hat das auch bei vielen Schadenseingriffen zusammen mit der Feuerwehr gezeigt", betonte er. Die stellvertretende Bereitschaftsleiterin Marina Speck berichtete statt der erkrankten Bereitschaftschefin Andrea Moser über die Einsätze, zu denen auch zwei Großbrände gehörten und bei denen die Betroffenen ebenso wie die Feuerwehr vom DRK versorgt wurden. Die 1150 Einsatzstunden kamen laut Speck durch 14 DRK-Dienste bei Veranstaltungen in Immendingen und im Kreis sowie bei drei Blutspendeaktionen zusammen. Bei den Blutspenden wurde die Bereitschaft durch 17 freiwillige Helfer unterstützt. Insgesamt hat man 2018 395 Blutkonserven abgenommen. Es wurden 39 Erstspender verzeichnet.

Jugendrotkreuz-Leiterin Susann Behrendt berichtete, dass dem Jugendrotkreuz 16 Kinder angehören, die 25 Gruppenstunden absolvierten. Neben fachlichen Themen kam auch das Spiel nicht zu kurz. Rosalie Binninger vom DRK Geisingen trug den Bericht von Sozialleiterin Linette Traub vor. Bei Besuchen von kranken, älteren und einsamen Menschen wurden von vier Frauen 384 Dienststunden geleistet. Annerose Oestringer kümmerte sich um das Sortieren von Wäsche und Kleidung und versah dabei ebenso 39 Stunden Dienst bei der Vorbereitung der Seniorengymnastikstunden. Der Seniorengymnastikgruppe gehören laut Rosalie Binninger 20 Frauen an, die sich 39 Mal zur Gymnastik trafen. Geleitet wird die Gruppe von Doris Pfaff, die 184 Dienststunden hatte. Über die Finanzen des DRK-Ortsvereins informierte Schatzmeisterin Hannelore Mink, deren gute Arbeit Günter Burkart bestätigte.

Für die effiziente Arbeit der Bereitschaft und die reibungslose Tätigkeit des Vorstands dankte DRK-Ehrenvorsitzender Helmut Mahler. Vize-Kreisvorsitzender Flad nahm die Ehrungen vor. Seit zehn Jahren ist Seyit Yelken im DRK. Auf 45-jährige, mit viel Herzblut versehene DRK-Arbeit blickt Annerose Oestringer zurück. Die 60-jährige Tätigkeit von Linette Traub in der Sozialarbeit des Roten Kreuzes bedeuten laut Flad "viele tausend Stunden, in denen Sie den Menschen Begegnungen geschenkt haben." Ihr Einsatz sei ein Segen. Bürgermeister Hugger betonte, welch wichtiger Aspekt bei der DRK-Aktivität die Sozialarbeit sei und dankte Traub, dass sie sich sechs Jahrzehnte zum Wohl der Menschen engagiert habe.