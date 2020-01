von Jutta Freudig

Die Landjugend Ippingen wird die Motocrossfreunde im Oktober bei einem großen Veranstaltungswochenende anlässlich ihres 40-jährigen Bestehens unterstützen. Über diesen Höhepunkt des Jahresprogramms informierte Adrian Riegger vom Vorstandsteam bei der Jahreshauptversammlung der Landjugend.

Niclas Zeller, ebenfalls Mitglied des Vorstandsteams, führte durch die Versammlung. Gleich zu Beginn, ließ Schriftführerin Carolin Nopper das vergangene Jahr 2019 Revue passieren. Anschließend standen die Neuwahlen der Vorstandschaft auf dem Programm, wobei es keine personellen Änderungen gab. Alle Vorstandsmitglieder stellten sich in ihrer jeweiligen Position wieder zur Wahl und wurden bestätigt. Denise Pottin, Niclas Zeller und Adrian Riegger stellen auch 2020 das Vorstandsteam. Manuel Zeller wurde von der Versammlung als Kassierer bestätigt, Carolin Nopper bleibt Schriftführerin. Patrick Hengstler übernimmt weiter die Position des Beisitzers.

Durch die Wahlen führte Monika Kienzle, die als Vertreterin der Gemeinde die Grüße von Bürgermeister Markus Hugger sowie Ortsvorsteher Christian Butschle übermittelte. In ihren Grußworten dankte sie für das Engagement bei den zahlreichen Veranstaltungen und betonte die wichtige Rolle der Landjugend als aktive und funktionierende Gruppe, welche die Ippinger Jugendlichen zusammenbringt.

Nach den Wahlen wurden langjährige Mitglieder geehrt. Eine Ehrung für zehn Jahre Mitgliedschaft erhielt Fabian Fuss. Für 20 Jahre Mitgliedschaft wurden Jennifer Zeller, Barbara Labor, Elisabeth Bausch, Ramona Mink, Dietmar Labor, Roland Mink, Wolfgang Mink und Mathias Zeller geehrt. Eine Ehrung für 25 Jahre erhielt Doreen Butschle, Markus Nopper wurde für 30 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet.

Zum Ende der Versammlung gab Adrian Riegger einen Ausblick auf das Jahr 2020. Bereits am 24. Februar steht in der Lindenberghalle die Kinderfasnacht und der traditionelle Rosenmontagsball an. Unter dem diesjährigen Motto „Reise um die Welt“ werde bereits kräftig am Programm gearbeitet, so Riegger. Als Highlight des Jahres wurde das Motocross-Wochenende im Oktober verkündet, das traditionell von der Landjugend bewirtet wird. Anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Motocrossclubs wird das Fest dieses Jahr in besonderem Rahmen stattfinden. So beginnt das Geburtstags-Wochenende bereits am Freitag, 9. Oktober, mit einem Oktoberfest. Für Unterhaltung im Festzelt sorgen „Die Ramstaler“.