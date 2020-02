An der Immendinger Reischachrealschule mit Werkrealschule, der Schloss- und der Hornenbergschule wird am Schmutzigen Donnerstag die Schülerbefreiung gefeiert. Am Nachmittag sind die Kindergartenkinder beim Kinderumzug als Bienen und Tiere der Blumenwiese kostümiert. Am Narrenbrunnen wird der Narrenbaum aufgestellt, anschließend geht‘s zum Kinderball. Hier gibt es Bilder vom Schmotzige.