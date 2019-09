von Jutta Freudig

Das Interesse an den Angeboten während der Sommerzeit war sehr groß, nun bietet sich für Kinder und Jugendliche weiterhin Gelegenheit, bei abwechslungsreichen Veranstaltungen mitzumachen.

Daniel in der Löwengrube

Am Samstag, 14. September, richtet die evangelische Kirchengemeinde im Rahmen des Joi-Programms ihren Kinderhalbtag aus. Das Thema lautet „Daniel in der Löwengrube“ und die Kinder erfahren Interessantes aus dem Leben des Propheten. Es wird auch gebacken und gespielt. Beginn ist um 9 Uhr in der evangelischen Kirche. Am Samstag, 21. September, veranstaltet das Jugendrotkreuz Immendingen einen Kinderflohmarkt. Er findet von 11 bis 18 Uhr auf dem Schulhof der Schlossschule statt, bei schlechtem Wetter in der Aula.

„Leseratten gesucht“ heißt es dann am Donnerstag, 10. Oktober. Die Gemeindebücherei bietet für Grundschulkinder von 15 bis 16 Uhr einen Kennenlerntag an, bei dem die Schüler sich vorlesen lassen können oder selbst einmal in den Büchern schmökern dürfen. Halloweenkürbisse schnitzen können Jugendliche am Freitag, 18. Oktober, ab 14 Uhr bei der Jugendhilfe unter einem Dach „Mutpol“. Die Narrenzunft bietet am Folgetag, Samstag, 19. Oktober, ebenfalls ab 14 Uhr ihr beliebtes Rübengeisterschnitzen für Kinder im Immendinger Zunfthaus an.

Martinsumzug als Höhepunkt

Als gemeinsame Aktion von Joi, den Kindergärten und der Grundschule sowie der Feuerwehr startet der Martinsumzug am Montag, 11. November, um 17.30 Uhr am Rathausvorplatz. Ein Kinderfrühstück bietet der Kindergarten St. Josef am Samstag, 23. November, an. Treffpunkt ist um 9 Uhr im Kindergarten. Es folgt ein „Adventlicher Vormittag“ am Samstag, 7. Dezember. Die Teilnehmer treffen sich um 9 Uhr im Gemeindezentrum der Versöhnungskirche. Das Jugendvorspiel im Advent, das der Akkordeonverein am Sonntag, 15. Dezember, um 14.30 Uhr in der Aula der Schlossschule veranstaltet, rundet schließlich das Joi-Programm ab.