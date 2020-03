von Franz Dreyer

Größere Erdbewegungen fallen seit Kurzem westlich von Hintschingen ins Auge. Auf der Baustelle werden groß dimensionierte Betonrohre verlegt. Die Maßnahme dient dem Schutz des Ortes vor Überflutungen.

Die tiefer liegenden Gebäude Hintschingens sind zwar bei Hochwasserführung der Donau betroffen. Seit der Inbetriebnahme des Hochwasserrückhaltebeckens in Wolterdingen sind jedoch die Auswirkungen bei Hochwasserführung der Donau nicht mehr so gravierend. Mit Schrecken denken die betroffenen Einwohner noch an das starke Hochwasser am 15./16. Februar 1990 zurück.

Ortsvorsteherin blickt in die Zukunft

„Wir begrüßen die Hochwasserschutzmaßnahme durch die Verlegung der um den Ort führenden Entlastungsleitung sehr. Diese dient nicht nur dem Hochwasserschutz, sondern ermöglicht auch die Realisierung von Baumaßnahmen im Ort“, sagt Ortsvorsteherin Marlies Aschmann.

Talgraben hat ein großes Einzugsgebiet

Viel schlimmer würde Hintschingen eine Überflutung aus dem Schöntal treffen. Das südlich des Ortes gelegene Tal wird durch den so genannten Talgraben entwässert, eigentlich ein eher bescheidener Wasserlauf. Aufgrund des beachtlichen Einzugsgebietes sind bei starken Niederschlägen große Wassermassen zu befürchten. Hinzu kommt, dass innerhalb des Ortes der Talgraben verdolt ist.

Überschwemmung würde 50 Gebäude treffen

Nach der Hochwassergefahrenkarte des Landes besteht folglich durch den Talgraben ein beträchtliches Hochwasserrisiko. Nach einem zugrunde gelegten statistischen Wert von HQ 100 wären in der Ortslage von einer Überschwemmung 50 Gebäude betroffen. Zudem ist aufgrund dieser Situation die Errichtung weiterer Gebäude in der Ortslage, wenn überhaupt, nur eingeschränkt möglich.

In dem Bestreben zu einem Überschwemmungsschutz zu kommen, hat die Gemeinde vorsorglich eine so genannte Flussgebietsuntersuchung in Auftrag gegeben. Die Berechnungen durch ein Fachbüro haben ergeben, dass eine Aufdimensionierung der Rohre im Ort eine große Betroffenheit für die Anlieger mit sich bringen würde.

Ein Hochwasserrückhaltebecken im Tal würde enorme Kosten verursachen. Die Fachleute haben deshalb als Lösung vorgeschlagen, eine Gewässerüberleitung in den Schmittengraben zu bauen. Die Planung sieht vor, ab etwa oberhalb der vorhandenen Gärten beginnend, und westlich des Ortes verlaufend, einen Entlastungskanal mit Rohren mit einem Durchmesser von 1,20 Meter zu führen. Um die Flächen, durch welche die 285 Meter lange Rohrleitung verläuft, uneingeschränkt weiter landwirtschaftlich nutzen zu können ist eine Überdeckung von mindestens einem Meter vorgesehen. Das Einlaufbauwerk wird so gestaltet, dass der Bypass nur bei entsprechend starker Wasserführung des Talgrabens in Betrieb geht. Die Entlastungsleitung ist groß dimensioniert und wird eine enorme Entlastung gegen Überflutung bringen. Ein absoluter Schutz gegen extreme Wetterereignisse ist verständlicherweise nicht möglich.

Land fördert Hochwasserschutzprojekt

Für die Gemeinde ist erfreulich, dass der Aufwand mit rund 400 000 Euro beträchtlich unter der Kostenschätzung liegt. Die Finanzierung des Projektes wird durch eine ansehnliche Landesförderung erleichtert.

Mit Rücksicht auf die Vegetation wurden die Arbeiten durch die ausführende Firma Storz, Tuttlingen, bereits begonnen. Ziel ist ein zügiger Baufortschritt, um die Einebnung der beanspruchten Flächen baldmöglichst wieder vornehmen zu können.