Erheblichen Schaden richteten bislang unbekannte Täter in einem sich derzeit in Renovierung befindlichen Gebäude am Kreisverkehr beim ehemaligen Löwen an. Am Samstag wurde festgestellt, dass die Tatverdächtigen die bereits abgeschlossene Leistung des Stuckateurs in den sich im Umbau befindlichen Räumen des Gebäudes zerstörten.

„Hierbei wurden vermutlich mit einem Gipserbeil unzählige Löcher in die zur Renovierung eingebauten Gipskartonplatten geschlagen“, so ein Polizeisprecher. Anhaltspunkte auf ein gewaltsames Eindringen in das Gebäude ergaben sich nicht.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise auf Tatverdächtige oder möglicherweise benutzte Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Immendingen unter der Telefonnummer 07462/946 40 zu melden.