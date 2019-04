von Franz Dreyer

Zimmern (wf) Julian Wüst ist neuer Vorsitzender der Zimmerer Teufelsbrut. Er wurde in der Mitgliederversammlung einstimmig zum Nachfolger von Joachim Gugel gewählt, der den Verein sechs Jahre erfolgreich geführt hat und sich nicht mehr zur Wahl stellte.

Gugel nochmals in Hochform

In der Versammlungsleitung nochmals zur Hochform aufgelaufen, bilanzierte Joachim Gugel ein erfolgreiches Jahr mit einer Vielzahl von Aktivitäten und starken Auftritten.. „Es läuft alles hervorragend“, so sein Fazit. Viel Lob zollte er den Aktiven für die bereitwillige Unterstützung bei Arbeitseinsätzen sowie die sehr gute Zusammenarbeit. Sein Dank galt auch den weiteren Vereinen des Ortes, und der Gemeinde für das gute Einvernehmen, wenngleich wegen der räumlichen Enge in der Hornenberghalle das Bürgerhaus bald kommen sollte.

In seinem Ausblick kündigte er die Beteiligung an den Immendinger Gartentagen mit einem Kaffeestand an. Die Teufelsbrut ist am 27. Oktober Ausrichter des Gesamtkonvents. Das 40- jährige Jubiläum wird 2020 mit einem Brauchtumsabend in der Donauhalle gefeiert und der Hattinger Narrenverein bei seinem Jubiläum unterstützt. Kassierer Bruno Au, der in zwei Jahren aufhört, gab einen Einblick in die Finanzen. Diese wurden durch die Stoffbeschaffung für das Häs strapaziert.

Für die verhinderte Claudia Lange gab Marie – Therese Wendel den Schriftführerbericht. Bei zwölf Zugängen hat der Verein aktuell 115 aktive Mitglieder, 99 Teufel und 16 Köhler sowie 107 Passive.. „Gerätewart Julian Wüst berichte: „ Das Material ist im besten Zustand“ Bürgermeister Markus Hugger geht davon aus, für das Bürgerhaus im kommenden Jahr das genehmigungsfähige Baugesuch erarbeiten und alsdann die Förderanträge stellen zu können. Bei den Wahlen gab es neben dem Vorsitzenden insoweit Änderungen als Kelvin Babeo neuer Gerätewart und Lukas Späth neuer Beisitzer ist, Kassenprüfer sind Silvia Heizmann und Patrick Brunner. Neu aufgenommen wurden Maren Wieser als Köhler, sowie Silvana Fink, Selina Schulz, Melanie Hofstetter und Aleen Gebhard als Teufel.