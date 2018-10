von Jutta Freudig

Mit den Vorbereitungen für den 34. Immendinger Weihnachtsmarkt, der am ersten Adventswochenende, 1. und 2. Dezember, wieder am und im Oberen Schloss stattfindet, hat der Bund der Selbständigen bei einer gut besuchten Teilnehmerbesprechung begonnen. Der Markt, der alljährlich auch eine große Zahl von Besuchern aus der Region anzieht, wird wieder im gewohnten Rahmen ablaufen. Bereits jetzt liegt den Organisatoren eine große Zahl von Anmeldungen teilnehmender Vereine, Gruppen und Privatanbieter vor. Besonders beliebt sind wieder die Standflächen im Rathaus-Innenhof. Bis Donnerstag, 15. November, können sich noch weitere Marktteilnehmer melden.

BdS-Vorsitzender Martin Betsche informierte bei der Vorbesprechung für den Markt, dass man die Standgebühr von 75 Euro beibehalten werde wie bisher. Unverändert bleiben auch die Marktzeiten. Das heißt am Samstag wird die Veranstaltung um 16 Uhr eröffnet und dauert bis 23 Uhr, Start am Sonntag ist um 11 Uhr, Ende gegen 18 Uhr. Die Straßensperrung für den Aufbau des Markts erfolgt am Freitag, 30. November, ab 14 Uhr. Dieses Jahr ist es eine Erleichterung, dass mit der Sperrung keine Rücksicht auf die Bushaltestelle am Kindergarten genommen werden muss, die derzeit wegen der defekten Brücke der Hindenburg Straße nicht angefahren wird.

Für das Rahmenprogramm stehen laut Betsche vorerst lediglich die Kinderchorauftritte sowie die Teilnahme der Gemeindemusikkapelle fest. Hinzu kommen das gewohnte Angebot für Kinder, mit dem Feuerwehrauto zu fahren und das Kinderkarussell. Außerdem öffnet Franz Dreyer am Sonntag von 14 bis 16 Uhr das direkt im Marktbereich gelegene Heimatmuseum. Der Programmpunkt, den die Realschule in den letzten Jahren am Samstagabend in der katholischen Kirche angeboten hat, muss dieses Mal entfallen.

Beibehalten wird die Neuerung, im Rathausinnenhof ein zusätzliches Zelt aufzustellen, so dass dort außerhalb der Arkaden noch zwei weitere Stände Platz finden. Das neu beschaffte Hinweisschild auf die Stände im Rathaushof hat gute Wirkung gezeigt und wird ebenfalls wieder angebracht. Ein genauer Standplan werde nach Vorliegen aller Anmeldungen erarbeitet und an die Teilnehmer versandt, so Betsche, der auch anbot, freigewordene Markthütten zu vermitteln. Ein Diskussionsthema der Besprechung war noch die sichere Verwendung von Flüssiggas. Seitens der Gemeinde sicherte Hauptamtsleiter Manuel Stärk die Unterstützung des Bauhofs und der Gemeindemitarbeiter zu. Stärk betonte die Bedeutung des Markts für die Gemeinde: "Der Weihnachtsmarkt vor dem Schloss ist eine tolle Veranstaltung, die auch in Zukunft erhalten bleiben soll."

