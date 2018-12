von Jutta Freudig

Nach drei Jahren Planungs- und vier Jahren Bauzeit ist das Daimler Prüf- und TechnologiezentrumImmendingen im September offiziell in Betrieb gegangen. Bundeskanzlerin Angela Merkel, Daimler-Vorstandschef Dieter Zetsche und der stellvertretende baden-württembergische Ministerpräsident Thomas Strobl gaben sich zur Einweihung des 200-Millionen-Euro-Projekts ein Stelldichein auf dem Immendinger Talmannsberg. Die Gäste besichtigten auch die neuen Teststrecken im Prüfzentrum, rund 30 an der Zahl. 170 der mindestens 300 Daimler-Beschäftigten am neuen High-Tech-Standort Immendingen haben bis jetzt ihre Arbeit aufgenommen.

Wie ein „Sechser im Lotto“ sei es gewesen, das einstige Immendinger Bundeswehrgelände, das zur Konversion anstand, für die Realisierung des Prüfzentrums nutzen zu können, meinte Dieter Zetsche bei dem Festakt zur Einweihung der neuen Anlagen. Hier werde nun für die Mobilität der Zukunft getestet. Autos, die „unfallfrei, emissionsfrei, stressfrei – und sexy“ seien, werden auf den Immendinger Testmodulen geprüft und von den örtlichen Ingenieuren entwickelt. Rund 80 Prozent der weltweiten Erprobungen verlagert Daimler in die Donaugemeinde, was auch eine Entlastung für die öffentlichen Straßen der hiesigen Region bringt. Als beispielhaft bezeichnete der Daimler-Chef die Abwicklung der Genehmigung für das Prüfzentrum. Zetsche: „Die durchgehende Transparenz hat sich gelohnt. Dass ein Großprojekt so kosten- und termingerecht abgewickelt werden kann, ist nicht selbstverständlich.“

Für Immendingen bedeutet die 2011 eingeleitete Daimler-Ansiedlung einen grundlegenden Wandel. War einst alles auf die Garnison ausgerichtet, hat sich die Gemeinde in den sieben Jahren zum echten Wirtschaftsstandort verändert. Die Gewerbe- und Baugebiete boomen. Im Gebiet „Donau-Hegau“ siedeln Unternehmen neu, die mit Daimler zusammenarbeiten, aber auch andere Branchen. Der Wohnungsmarkt ist leergefegt, etliche Mehrfamilienhäuser sind in Planung, neue Bauflächen werden ausgewiesen. Gleichzeitig wurde und wird Infrastruktur geschaffen.