von Jutta Freudig

Mit 7,3 Prozent Zuwachs in den ersten sechs Monaten gegenüber dem Vorjahr liegt der Kreis Tuttlingen nach Auskunft des Geschäftsführers von Donaubergland Tourismus und Marketing, Walter Knittel, wieder deutlich über dem Landesdurchschnitt von 3,8 Prozent. Die Zahl der Ankünfte, also der Übernachtungsgäste, ist um 7,2 Prozent gestiegen. Dieser Aufwärtsentwicklung folgt auch Immendingen, das seit Kurzem seine touristische Hauptattraktion, die Donauversickerung, gemeinsam mit Tuttlingen und Fridingen vermarktet.

Bessere Tourismus-Infrastruktur

Diese Zusammenarbeit äußert sich nicht nur im neuen, übergreifenden Vermarktungskonzept für das Naturphänomen, sondern auch in einer Verbesserung der touristischen Infrastruktur entlang der Donau, die teils mit Mitteln des Landes gefördert wurde. So hat Immendingen mit der Realisierung des zweiten Donauuferparks bereits damit begonnen, die Hauptversinkungsstellen der Donau stärker in Wert zu setzen. Künftig soll noch die wichtigste der Versinkungsstellen bei der Ziegelhütte neu inszeniert und für Besucher besser zugänglich gemacht werden.

Außerdem wurde der Rastplatz Donauversinkung mit Radlerzeltplatz, Spiel- und Grillplatz sowie dem Kiosk mit Sanitär- und Duschanlage für touristische Ansprüche aufgerüstet. Damit verfügt die Gemeinde über einen idealen Einstieg in Wanderungen auf dem Premiumweg und einen Anlaufpunkt für die Radfahrer auf dem Donauradwanderweg.

Seit Jahren Rekordzahlen

Die Aktivitäten Immendingens reihen sich ein in die Anstrengungen, die kreisweit auf dem Tourismussektor unternommen werden. Seit sechs Jahren steht der Kreis Tuttlingen nun bei den Steigerungsraten der Übernachtungen mit an der Spitze in Baden-Württemberg.

Walter Knittel: „Nach den Rekordzahlen in den beiden Vorjahren weist das Statistische Landesamt in seinen Zahlen für den Landkreis Tuttlingen auch für dieses Jahr bisher eine weitere deutliche Steigerung aus.“ Erhöht habe sich zudem die Zahl der Betten im Landkreis. Es werde weiter in die Übernachtungsbetriebe investiert.

Investitionen in Fremdenverkehr

Als Grund für diese Aufwärtsentwicklung sieht Knittel verschiedene Faktoren, „etwa die wirtschaftliche Dynamik und die gute Konjunktur in der Region, die viele Geschäftsreisende hierher bringt, ebenso wie die Investitionen in den Hotelmarkt in letzter Zeit.“ Allein in Immendingen sollen zwei neue Hotels entstehen, darunter das Best Western Hotel „Junge Donau„ am Ortseingang aus Richtung Zimmern.

Jedoch sei neben den Geschäftsreisenden auch die Zahl der touristischen Gäste spürbar gestiegen, wie Knittel betont. Ein Anzeichen dafür sei, dass sich die Zahl der Übernachtungen pro Gast erhöht habe. Wesentlicher Faktor ist hier wohl die gute Vermarktung der landschaftlichen Schönheit des Donauberglands.

Mehr Tagestouristen

„Die Übernachtungszahlen sind jedoch nur eine Kennzahl für die touristische Entwicklung der Region“, so der Tourismusexperte. Von besonderer Bedeutung sei daneben der Tagestourismus, der in den letzten Jahren ebenfalls stark zugenommen habe.