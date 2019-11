von Jutta Freudig

Der Platz vor dem Oberen Schloss und der Rathausinnenhof erstrahlen im adventlichen Glanz, wenn am Samstag, 30. November, und Sonntag, 1. Dezember, der Immendinger Weihnachtsmarkt wieder Besucher aus der Region anlockt. Veranstalter des vorweihnachtlichen Events ist zum 35. Mal der Bund der Selbständigen (BdS), der von der Gemeinde Immendingen unterstützt wird. In diesem Jahr sind es 19 Stände von Vereinen, Schulen und privaten Anbietern, die bei dem Markt dabei sind. Sie bewirten die Gäste an kleinen Holzhäuschen und unter den Arkaden des Schlosshofs. Ein Rahmenprogramm auf der Bühne, unter anderem von Kindern und Schülern gestaltet, trägt wieder zur besonderen Atmosphäre des Markts bei.

Vorbereitungen laufen: Bereit seit einiger Zeit sind die Vorstandsmitglieder des Bundes der Selbständigen dabei, den Markt vorzubereiten. Nach einem ersten Treffen liegen inzwischen alle Anmeldungen vor. In diesem Jahr galt es, einen leichten Teilnehmerrückgang zu verbuchen. Für die 19 mitwirkenden Standbetreiber wurde jüngst nun die Einteilung der Stände auf dem Marktgelände vorgenommen. Nahezu alle befinden sich am bereits gewohnten Ort. Der Weihnachtsmarkt wird vom BdS wieder an den Ortseingangsschildern und mit einem Banner am innerörtlichen Kreisverkehr beworben.

In diesem Jahr wirken folgende Standbetreiber mit: Weihnachtshütte Hagmann, Bezirksimkerverein, Akkordeonverein „Junge Donau“, Reischachschule, Handarbeiten Lütte, Narrenverein Hewenschreck, Bund der Selbständigen, Förderverein Hornenbergschule und Schlossschule, Metzgerei Wöhrle, Freiwillige Feuerwehr, AH-Abteilung des SV 1920 TuS, katholische Pfarrgemeinde, Turnverein, Weihnachtshütte Börtzler, Moni‘s Bastelstube, Geschenkartikel Ursula Scherzinger, Stammtisch „Dienstagsschlürfer“, Weihnachtshütte Kramer und Co sowie Siga „Creatives Schmuckdesign“. Angebote an den Ständen: An den kleinen Holzhäuschen bieten die Marktteilnehmer Bewirtung mit vorweihnachtlichen Getränken und Speisen sowie Geschenk-, Handarbeits- und Dekoartikel an. Zu den Speisen zählen unter anderem Chili Con Carne, Winzerwecken, Crêpes, Fischknusperle, Champignons, Gulaschsuppe, Schwäbische Hotdogs, Kässpätzle und natürlich die klassischen Bratwürste. Waffeln oder Schokospieße locken Freunde süßer Leckereien. Zum Trinken gibt es nicht nur Glühwein und Punsch, sondern auch Liköre, Feuerzangenbowle Schwarzwaldteufel und Ingwerwein.

