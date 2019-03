von Franz Dreyer

Die Mitglieder und Freunde des VdK-Ortsverbandes Immendingen sind im katholischen Pfarrheim zusammen gekommen, um über das vergangene Jahr Bilanz zu ziehen und in der Vorausschau den Blick in das laufende Jahr zu richten. Der Ortsverband befindet sich nach wie vor auf Erfolgskurs. Seine Entwicklung in den vergangenen 23 Jahren ist nicht zu toppen.

Die Erfolgsgeschichte ist eng mit der engagierten Arbeit verbunden, die der Vorsitzende Rupert Engesser, seit geraumer Zeit auch Kreisvorsitzender, leistet. Dabei wird er von seiner Frau unterstützt. Seit der Amtsübernahme im Jahr 1996 konnte er die Zahl der Mitglieder von damals 55 auf aktuell 531 steigern. Engesser hat somit den Ortsverband zu einem der wohl landesweit mitgliederstärksten örtlichen Verbände entwickelt, wie in der Versammlung alle Grußwortredner würdigten. Grüße überbrachte auch der befreundete Vorsitzende des Kreisverbandes Überlingen, Peter Kammer.

Viele Aktivitäten geplant

Nach dem gegebenen Ausblick ist 2019 wieder ein attraktives Jahresprogramm geplant. Hierzu zählen unter anderem eine Blütenfahrt, eine viertägige Flussfahrt, eine fünftägige Reise, die Fahrt zum Spargelessen, das Pfingstrosen- und das Grillfest, der Familientag und die Weihnachtsfeier. Über die Fülle der 2018 durchgeführten Veranstaltungen informierte der Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden und der Bericht von Schriftführer Bernhard Greiner. Hinzu kamen für die Anliegen der Mitglieder unzählige Telefonate, Beratungsgespräche und Behördengänge. Bei den regelmäßigen Treffen werden auch die Geselligkeit und das Miteinander gepflegt.

Bezirksvorsitzender Uwe Würthenberger ging in seinem Grußwort auf die Grundrentendiskussion ein und verwies auf die VdK-Aktion „Pflege macht arm“. Niemand soll wegen der Pflege auf Sozialhilfe angewiesen sein ,so lautete das Versprechen bei der Einführung der Pflegekassen. „Heute müssen jedoch in Baden-Württemberg 27 770 Heimbewohner auf Sozialhilfe zurückgreifen“, informierte Würtenberger.

Rolf Bisser, Leiter des Kreisversorgungsamtes, gab einen interessanten Einblick in die Entscheidungsgründe zu den vermehrt eingehenden Anträgen auf Schwerbehindertenanerkennung. Das Wohnen im Alter hielt Martin Stützler, Vorsitzender des Kreisseniorenrates, für ein wichtiges Anliegen der älter werdenden Menschen. Die Grüße des Kreisverbandes überbrachte der stellvertretende Vorsitzende Kurt Metzger. Über die Finanzen informierte Monika Engesser.

Zum Abschluss der Versammlung äußerte Rupert Engesser noch die Erwartung, baldmöglichst einen stellvertretenden Vorsitzenden finden zu können. Dieses Amt ist derzeit vakant.