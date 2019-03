von Jutta Freudig

13 Gruppen mit bunten und fantasievollen Fahrzeugen beteiligten sich am Dienstagnachmittag am letzten großen Ereignis der Immendinger Straßenfasnacht, dem Altweiber- und Kärrelerennen. Bei leicht stürmischer und kühler Witterung zogen die närrischen Fahrzeuge, teils mit Schweröl betrieben, teils emissionsfrei, über die Hindenburgstraße und gaben sich am Schlossplatz ein Stelldichein mit einer großen Zuschauerschar.

Das Aida-Traumschiff MS Sprittlerclub ist das bei weitem größte Fahrzeug beim Immendinger Kärrelerennen. Die Herren Kapitäne machen sich auf ihrer Kreuzfahrt keine Sorgen über das Dieselfahrverbot, denn sie sind mit Schweröl unterwegs. Bilder: Jutta Freudig | Bild: Jutta Freudig

Dreigestirn: Dass sich die schwäbisch-alemannische Fasnet und der Karneval näher kommen, zeigte sich am Wagen mit dem "Immendinger Dreigestirn", das an der Spitze des Zuges fuhr und mit Prinz, Jungfrau und Bauer aufwartete. Es folgte die Narrenkapelle. Als nächstes kündigte Zunftmeister Peter Grieninger die streikenden Immendinger "Gelbwesten" an. Die beiden Protestler Veronika und Martin Hall waren einfach "gegä" alles, von der Schulsanierung, übers Feuerwehrhaus bis zum Bürgerhaus Zimmern. In ihrem zweiten Prüfzentrum testete die Familie Schneider-Strittmatter, ob alle Fahrzeuge CO2-frei unterwegs sind.

Sie streiken einfach gegen alles: Geht es nach den Immendinger Gelbwesten Veronika und Martin Hall, dann wird weder die Schule saniert, noch das Zimmerer Bürgerhaus gebaut. | Bild: Jutta Freudig

Hippies, Affen und Gärtner: Mit ihrem VW-Bus machten die Damen des Zunftballetts die Straße unsicher, gefolgt von der Putzkolonne und Hansele-Abfuhr der Donaugeister, der wildgewordenen Affenbande der Red Lions und dem langersehnten, blumigen Frühling der Gretele. Von den Zuschauern mit Freude aufgenommen wurde die Freibierstation der Il Basaltos, die aus über zehn Kisten Bier die Besucher kostenlos versorgte.

Als Jubiläumstorte beteiligen sich die Hewenschreck im 25. Jahr ihres Bestehens am Altweiberrennen. Alle paar Schritte fügen sich die Stücke zum ganzen Kuchen zusammen. | Bild: Jutta Freudig

Jubiläumstorte und Traumschiff: Als Kuchenstücke, die sich immer wieder zur Jubiläumstorte zusammenfügten, machten die Hewenschreck in ihrem 25. Jahr am Rennen mit. Die Montagsgruppe verwandelte sich in farbenfrohe Montagsmaler. Dieselfahrverbote kümmerten die blütenweißen Kapitäne des Traumschiffs "MS Sprittlerclub" nur wenig, denn die Gruppe aus Donaugeistern und Hansele war mit Schweröl unterwegs. Disney von oben und die Finsteren Hexen bildeten den Abschluss des Rennens.

Keiner muss beim Immendinger Kärrelerennen Durst leiden. Dafür sorgen die Musiker der "Il Basaltos", die zu dem letzten närrischen Ereignis der Straßenfasnet eine Freibierstation mitbringen. | Bild: Jutta Freudig