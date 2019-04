von Thomas Schröter

In ihrem Proberaum in Immendingen bereiten sie sich seit Wochen auf ihre nächsten Auftritte vor, am Freitag, 5. April, geben sie ab 20.30 Uhr in der Central Bar in Engen musikalisch Vollgas: Lastminit, die Band, die sich im Laufe der letzten zwanzig Jahre mit Coverversionen klassischer und aktueller Rocksongs und ihrem unverwechselbaren Sound eine feste Fangemeinde erobert hat.

Die Besucher erwartet originalgetreuer Coversound der Extraklasse, darunter Supertramp, Manfred Mann, Queen, Pink, Doobie Brothers, Melissa Etheridge, Pink Floyd, Golden Earring, Cream, ZZ Top, um nur einige zu nennen. Ihr Repertoire ergänzen die sieben Musiker – Alexander Brandenburg (Gesang), Klaus Bruder (Gitarre, Gesang), Svenja Friedrichson (Gesang), Pattrick Gallmayer (Keyboards), Markus Straub (Bass), Sabrina Traub (Gesang) und Jürgen Wüst (Schlagzeug) – laufend.

Neben ihren originalgetreuen Coverversionen haben Lastminit auch mit anderweitigen musikalischen Projekten auf sich aufmerksam gemacht, wie Gitarrist Klaus Bruder erzählt: „Bei der Night of Sound haben wir zusammen mit einem Blasorchester die Bühne gerockt. Auch als Bluesbrothers-Formation waren wir, begleitet von einem siebenköpfigen Bläserensemble, schon unterwegs.“ In Engen hat die Band zuletzt beim „All in Benefiz Open Air 2016“ ein viel umjubeltes musikalisches Ausrufezeichen gesetzt.

Ob im kleinen Unplugged-Format, in intimer Club-Atmosphäre oder bei einer Großbühnen-Show, Lastminit haben den Anspruch, immer astreine Qualität abzuliefern, wie Schlagzeuger Jürgen Wüst betont. Und das wollen die sieben Vollblutmusiker aus Immendingen, Tuttlingen, Villingen-Schwenningen, Bad Dürrheim und Stuttgart auch bei ihrem Gig in der Central Bar in Engen unter Beweis stellen.