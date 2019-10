von sk

Diesen Herbst ist es wieder soweit: Das Wochenende des 9. und 10. November steht in Immendingen im Zeichen der 16. Künstler- und Hobbykünstlerausstellung. 21 Kunstbegabte aus der Kerngemeinde sowie aus den Ortschaften Hattingen, Hintschingen, und Zimmern werden am Samstag und Sonntag in der Donauhalle ihre in kreativer Freizeitgestaltung geschaffenen Werke der Öffentlichkeit präsentieren. Die Vielfalt der Kunstrichtungen reicht unter anderem von Bildern in Aquarell oder Spachteltechnik über verschiedenste Arbeiten mit Holz wie etwa Drechselarbeiten oder das Herstellen von Krippen. Durch das Umarbeiten von alten, bereits gebrauchten Materialien zu neuen ansprechenden Gegenständen, das „Upcycling“, drücken sich ein paar der Teilnehmerinnen und Teilnehmer künstlerisch aus, was momentan bei vielen kreativ Tätigen unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit im Trend liegt. Auch Kunstwerke aus Wolle oder Stoff, unterschiedliche Handarbeiten und einzigartige sowie kreative Schmuckstücke werden an den beiden Ausstellungstagen zu bewundern sein.

Die Ausstellung wird am Samstag, 9. November, um 13.30 Uhr mit einer Vernissage feierlich in der Donauhalle in Immendingen eröffnet. Die jungen Musikerinnen Julie-Sophie und Jacqueline Kräutle aus Hattingen werden den Auftakt der Ausstellung musikalisch umrahmen. Anschließend können die Werke der Immendinger Künstler und Hobbykünstler bis 18 Uhr besichtigt werden. Am Sonntag ist die Ausstellung von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Um das leibliche Wohl kümmern sich die Landfrauen aus Ippingen und Zimmern. Um die Mittagszeit wird es an beiden Tagen Kaffee und verschiedene selbstgemachte Kuchen geben. Am Sonntag wird zusätzlich ein kleiner Imbiss angeboten.