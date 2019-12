von Jutta Freudig

Beispiele ihrer aktiven Breitensport- und Jugendarbeit geben die beiden großen sporttreibenden Vereine Immendingens am bevorstehenden Wochenende. Der Turnverein veranstaltet am Samstag, 7. Dezember, in der Donauhalle sein Nikolausturnen zum Thema „Damals wie heute“. Der Sportverein 1920 TuS Immendingen erwartet wieder eine große Zahl von Jugendmannschaften zu seinem Jugendhallenturnier, das am Samstag, 7. und Sonntag, 8. Dezember, in der Sporthalle stattfindet.

Das Fußballhallenturnier der Jugendmannschaften im Dezember ist bereits eine Tradition. Zusätzlich zu dem Turnierverlauf der vorangegangenen Jahre gibt es dieses Mal auch ein C-Jugend-Nachtturnier. Hans-Peter Neumann vom TuS Immendingen sagt dazu: „Auf Grund der Zusagen verspricht dieses Turnier ein Leckerbissen zu werden.“

Der Beginn der Jugendhallenspiele am Samstag, 7. Dezember, ist um 10 Uhr mit der D-Jugend. Anschließend ab 14 Uhr ist die F-Jugend am Ball. Dann beginnt um 18.15 Uhr das Nachtturnier der C-Jugend, das bis voraussichtlich 22.30 Uhr dauert. Den Anfang am Sonntag, 8. Dezember, macht die E-Jugend. Deren Begegnungen beginnen bereits um 9 Uhr. Den Abschluss dieses Turnierwochenendes bestreiten die Bambinis. Die Spiele der jüngsten Fußballer sind ab 14 Uhr angesetzt und enden voraussichtlich gegen 17.30 Uhr.

Hans-Peter Neumann: „Die Jugendabteilung und auch die Mannschaften würden sich über einen guten Besuch des Turniers freuen.“ Wie gewohnt findet im Foyer der Sporthalle wieder eine Bewirtung durch den Sportverein 1920 TuS Immendingen statt. Der Eintritt ist frei.

Der Turnverein plant für Samstag, 7. Dezember, ein Nikolausturnen der besonderen Art, das wie einstmals wieder in der Donauhalle stattfindet. Manfred Danner vom TV Immendingen: „Wir wollen beim Programm daran erinnern, wie das Nikolausturnen früher einmal abgelaufen ist.“ Start für den Turnnachmittag ist um 14 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Um 15 Uhr beginnt das eigentliche Programm des Nikolausturnens. „Unsere Abteilungen, angefangen vom Mutter-Kind-Turnen bis zu den Geräteturnern und Tanzgruppen, haben ein tolles Programm auf die Beine gestellt,“ so Turnvereinsvorsitzender Alexander Batt.

Das Nikolausturnen, wohl größte Familienveranstaltung des Turnvereins Immendingen, dauert bis in die Abendstunden des Samstags.