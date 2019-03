von Jutta Freudig

Die katholische Frauengemeinschaft Immendingen, mit 149 Mitgliedern eine der großen Frauenorganisationen in der Gemeinde, geht mit einem weiter reduzierten Vorstand ins neue Jahr. Bei der Hauptversammlung am Dienstagabend wurde erneut keine Kandidatin für den Posten der zweiten Vorsitzenden gefunden und zwei der fünf Beisitzerinnen konnten nicht ersetzt werden. Angeführt wird die Gemeinschaft weiterhin von Veronika Hall. Ihr stehen die bei Teilneuwahlen bestätigten Vorstandsmitglieder Ingrid Großmann (Kassiererin), Andrea Vogel (Schriftführerin) sowie die Beisitzerinnen Margret Schmidt, Ulrike Stieb und Hildegard Urban zur Seite.

Die das ganze Jahr über sehr aktive Frauenvereinigung begleitet alle kirchlichen Anlässe, ist aber auch mit verschiedenen Veranstaltungen wie Frauenfasnacht, Seniorennachmittag, Vorträgen, Kursen, Informationsabenden und Ausflügen präsent. Einen Einblick in die Aktivitäten der beiden letzten Jahre gab bei der Hauptversammlung Schriftführerin Andrea Vogel. Wie sie weiter erläuterte, sind von den 149 Mitgliedern der Gemeinschaft derzeit 38 Ehrenmitglieder. Die Jüngste in den Reihen der Frauen ist 29 Jahre alt, die Älteste 95. Kassiererin Ingrid Großmann, der Evelyn Conrath eine ausgezeichnete Arbeit bescheinigte, wies in ihrem Bericht auf etliche Spenden hin, die von der Frauengemeinschaft geleistet wurden. Unter anderem unterstützten die Frauen das Kinderkrankenhaus Bethlehem und die Organisation "Pro Femina", spendeten 2000 Euro für die Sanierung der Orgel in der Pfarrkirche und je 1000 Euro für das Frauenhaus Tuttlingen sowie den Verein "Phönix".

Präses Pfarrer Axel Maier und Vorsitzende Veronika Hall ehrten bei der Versammlung langjährige Zugehörige der Frauengemeinschaft. Ausgezeichnet wurden: Für 25 Jahre Mitgliedschaft: Christa Mink, Rita Lopez, Beate Hoffmann, Heike Wöhrle und Waltraud Braun; für 40-jährige Mitgliedschaft: Eva Dittrich, Anna Maria Vögele, Rita Spath, Eva Rabold, Christa Hiestand, Luise Kentischer und Anneliese van Riesen; für 50-jährige Mitgliedschaft: Elisabeth Zeller, Ursel Scheuch und Ingrid Megerle. Seit 60 Jahren gehört Maria Rosin der Frauengemeinschaft an.

Mit Blumen verabschiedet wurden nach den Teilneuwahlen die Besitzerinnen Bettina Müller und Andrea Grieninger. Pfarrer Maier lobte das Engagement des Vorstands und der Frauen. "Ich bin froh, dass Sie da sind", betonte er. Der Einsatz der Frauengemeinschaft während des Jahres bereichere das Leben in der Pfarrgemeinde ungemein. Unterhaltsam war der abschließende Bildervortrag von Rainer Großmann.