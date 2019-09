von Jutta Freudig

„Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“ lautet das Motto des deutschlandweiten Tages des offenen Denkmals, der in diesem Jahr am Sonntag, 8. September, begangen wird. Mit Aktionen in zwei Kulturdenkmalen beteiligt sich die Gemeinde Immendingen wieder am Denkmaltag. Das historische „Untere Schloss“ wird am kommenden Sonntag durch den Verein Immendinger Natur Kultur Geschichte (INKGE) in einer Präsentation und bei Vorträgen den Besuchern aus Immendingen und aus der Region vorgestellt. Die Turmkapelle der katholischen Kirche St. Peter und Paul mit ihren teils freigelegten Fresken bildet den zweiten Anziehungspunkt am Denkmaltag. Erich Börtzler führt die Besucher wieder in den Kirchturm.

Ein Blick hinauf zum Kreuzgewölbe der Turmhalle der Immendinger Kirche St. Peter und Paul eröffnet Eindrücke von der einstigen Farbenpracht der dortigen Fresken, die jedoch nur teilweise freigelegt sind. Erich Börtzler (Zweiter von rechts) führt die Gäste am Denkmaltag.

Denkmaltag deutschlandweit: Der „Tag des offenen Denkmals“ findet jeweils am zweiten September-Sonntag bundesweit statt und bietet Gelegenheit, einmal historische oder kulturhistorische Gebäude aus der Nähe zu erleben. Zu den Denkmaltagen werden jeweils bestimmte Themen vorgegeben, so wie in diesem Jahr der Wandel im Bereich Kunst und Architektur. Mit beiden Punkten sind die mitwirkenden Immendinger Denkmale, die Turmkapelle und das Untere Schloss, eng verbunden.

Präsentation im Unteren Schloss

Neben dem Oberen Schloss ist das Untere Schloss das markanteste historische Gebäude Immendingens. Es stammt aus dem 13. Jahrhundert. Seit 2009 kümmert sich INKGE zusammen mit der Gemeinde um die Sanierung des Unteren Schlosses. Heute wird das Gebäude als Begegnungsstätte und Kulturzentrum genutzt. Am Sonntag, 8. September, öffnen sich um 14 Uhr die Türen des Unteren Schlosses und Besucher können eine Präsentation über die Geschichte erleben. Es wird bewirtet. Außerdem informiert der Immendinger Historiker Franz Dreyer über die Vergangenheit des Schlosses, das nicht nur hohe und edle Herren beherbergte, sondern auch die Maschinenfabrik und einfache Wohnungen.

Turmkapelle mit Fresken: Die „Freunde der Turmkapelle“ haben sich des Schutzes und Erhalts des ältesten Bereichs der katholischen Kirche in Immendingen angenommen und beteiligen sich am Sonntag, 8. September, von 13 bis 16 Uhr mit informativen Führungen im Kirchturm am Denkmaltag. Der heutige Kirchturm mit seinen gotischen Fenstern ist einer der wenigen noch vorhandenen Bauteile der ersten aus Stein gebauten Immendinger Kirche. Sie entstand als Nachfolgerin einer ursprünglichen, 1166 erstmals erwähnten Holzkirche Mitte des 13. Jahrhunderts. Im frühgotischen Kreuzgewölbe der Turmhalle ist auf dem Mauerwerk ein farbtragender Putz aufgebracht. Wie Forschungen ergaben, zeigen die vier Felder der Decke im Kreuzgewölbe die vier Evangelisten in ihren bekannten Symbolen. Teilweise sind die Fresken freigelegt.

Führungen im Kirchturm: Erich Börtzler von den Turmkapellenfreunden erläutert das Denkmal und führt die Besucher hinauf in den Turm. Eine Informationswand in der Kirche gibt weitere Einblicke. Börtzler und seine Frau Gaby, die seit vielen Jahren für die Freunde der Turmkapelle werben, leiten die Aktion ohne Eintritt, freuen sich aber über Spenden für den Förderverein und seine Arbeit zum Erhalt des Kleinods.