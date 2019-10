von Jutta Freudig

Die Bücherei St. Peter und Paul in Immendingen präsentiert am Wochenende 2. und 3. November im Pfarrheim eine Medienauswahl mit gerade neu erschienenen Büchern für alle Altersgruppen. Die von Büchereileiterin Elisabeth Ketterer zusammengestellte Schau findet alljährlich reges Interesse.

In persönlicher Atmosphäre kann man sich informieren und ausgestellte Medien und weitere Katalog-Titel auch bestellen. Wer schon auf der Suche nach (Weihnachts-)Geschenkideen ist, wird ebenfalls fündig. Es besteht auch die Möglichkeit, Bücher-Gutscheine zu verschenken. Die Medienauswahl wurde zusammengestellt von ekz-bibliotheksservice in Reutlingen, ergänzt durch eine Auswahl von Kalendern aus dem Angebot von borromedien in Bonn.

Zusätzlich hat Elisabeth Ketterer wieder einige Veröffentlichungen aus der Region ausgesucht, etwa das in diesem Jahr erschienene Buch von Notburg Geibel: „Baden-Württemberg – Ein starkes Stück Europa„. Präsentiert werden ferner Buchtipps zu Ausflugszielen in den Schwarzwald und zum Bodensee. Vom Erlös der Ausstellung erhält die Bücherei einen Rückvergütungsbetrag, für den sie neue Medien für die Ausleihe erwirbt.

Während der Ausstellung werden Kaffee, Kuchen und Getränke angeboten. Für Kinder gibt es eine Spielecke. Wer möchte, kann auch noch im Bücher-Flohmarkt stöbern. Die Ausstellung ist geöffnet am Samstag, 2.November, von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag, 3. November, von 10.45 bis 18 Uhr.