Der Neubau der beiden Brücken der Landesstraße 225 über die Donau und über die Bahnlinien sowie deren beidseitige Anbindung bleibt weiter ein kommunalpolitischer Dauerbrenner. Wichtige Entscheidungen bei dem dann knapp ein Jahr verzögerten Baubauungsplanverfahren kann der neue Gemeinderat voraussichtlich erst Ende des Jahres treffen.

Immerhin hat der Ersatzneubau der Brücken anstelle der drei maroden derzeitigen Übergänge noch einmal weiter an Bedeutung gewonnen, seit feststeht, dass sie nicht mehr Teil der Landes-, sondern vielmehr der Bundesstraße 311 sein werden und damit das erste Projekt der Umgehungsstraße bilden. Die Zusage zur Kostenübernahme durch den Bund liegt seit dem Frühsommer vor.

Nur noch zwei Brücken

Nach dem bisherigen Verfahrensstand rückt die vom Immendinger Gemeinderat bevorzugte neue Trasse der Landesstraße 225 mit 300 Metern am weitesten von der Bebauung im Gebiet Donaupark und am Hotzenbohl ab und mündet beim Betriebsgebäude für den Donauumleitungsstollen wieder in die Bundesstraße 311 ein. Da die Bahnlinie nach Tuttlingen und die Donau dort jedoch eng zusammen liegen, wird hier nur noch ein Brückenbauwerk benötigt sowie eine weitere Brücke über die Bahnlinie nach Engen. Wegen der Überquerung der Bahngleise müssen Brücken und Trasse aber höher gelegt werden. Im Bereich der Einmündung in die B 311 gilt das Gleiche für die Bundesstraße, die um acht Meter angehoben werden muss. (feu)