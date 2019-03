von Franz Dreyer

Der Bezirksimkerverein Immendingen will sich künftig, auch unter dem Aspekt der Nachwuchswerbung, stärker in der Öffentlichkeit präsentieren. Zu den bisher öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten, wie beispielsweise Beteiligung am Immendinger Weihnachtsmarkt und dem Schlossfest sowie Informationsveranstaltungen für Schüler, sollen weitere Aktionen hinzukommen, so die Anregung in der Jahreshauptversammlung aus dem Kreis der Mitglieder. Einhellig begrüßte die Versammlung in dieser Hinsicht den Vorschlag des Vorsitzenden Peter Glökler, am Tag der Deutschen Imkerei, somit am Sonntag, 7. Juli, auf dem Rastplatz am Eingang zur Donauversinkung einen Aktionstag durchzuführen. An einem Stand werden interessante Informationen, auch des Deutschen Imkerbundes, geboten werden. Es werden Schaukästen aufgestellt. Zudem soll es Darbietungen speziell für Kinder geben.

Nach dem gegebenen Ausblick ist des Weiteren beabsichtigt, den Imkerverein Überlingen im Jahr 2020 bei seinen Aktivitäten im Rahmen der dort stattfindenden Landesgartenschau zu unterstützen.

Der Immendinger Bezirksimkerverein befindet sich in der glücklichen Lage, auch nach den turnusgemäß durchzuführenden Wahlen alle Ämter besetzen zu können. Unter der Wahlleitung von Engelbert Kraft und Volker Kunz wurden jeweils einstimmig bestätigt: Erster Vorsitzender Peter Glökler, zweiter Vorsitzender Uli Ley und Schriftführer Erich Börtzler, sowie die Beisitzer Pius Bühler und Peter Hofmann. Neue Beisitzerin ist für Franz Heiß Daniela Heinz. Als Kassenprüfer fungieren weiterhin Peter Hofmann und Martin Hall. Kassierer Thomas Biehler stellte sich in der Versammlung für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. Als Nachfolgerin wurde einstimmig Daniela Heinz gewählt.

Schriftführer Erich Börtzler erstatte seinen Bericht, auch über die Herbstversammlung, in schriftlicher Form. Kassierer Thomas Biehler gab letztmals den Finanzbericht. Für seine Tätigkeit erhielt er viel Lob. Der Verein hat einen soliden finanziellen Rückhalt. Mit herzlichen Worten des Dankes für sein hervorragendes 18-jähriges Wirken verabschiedete ihn der Vorsitzende unter Überreichung eines Präsentes. „2018 hatten wir ein gutes Bienenjahr, wir können nicht klagen“, resümierte Vorsitzender Peter Glökler.

Angesichts der eingetretenen Entwicklung wird jedoch der Insektenschutz für sehr wichtig erachtet. Der Bezirksimkerverein hat aktuell 33 Mitglieder, die 279 Bienenvölker versorgen.