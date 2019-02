von Jutta Freudig und Franz Dreyer

Als ein fröhlich-buntes Narrenfest unter strahlend blauem Himmel und bei fast sommerlichen Temperaturen wurde der Schmutzige Donnerstag in den Orten der Gesamtgemeinde Immendingen gefeiert. Die Kinder freuten sich über ihre Befreiung in den Schulen, beim Kinderumzug in Immendingen wirkten wieder die kleinen Narren aus Kindergarten und Tagesstätte mit. Als Zeichen der Macht der Narren wurden überall Narrenbäume bunt geschmückt und aufgestellt. Am Abend gab es in jedem Ort einen prächtigen Hemdglonkerumzug. Die Immendinger Strumpfkugler ließen am Abend wieder die alte Tradition des Hennentanzes aufleben.

Am Narrenbaum endet der von der Narrenkapelle angeführte Immendinger Kinderumzug. Die kleinen und die großen Narren feiern zur Musik der Kapelle und der Gruppe "Il Basaltos" gemeinsam den Beginn der Fasnacht. | Bild: Jutta Freudig

Freiheit für die Schüler: Nach dem frühmorgendlichen Radau zum Schmutzigen Donnerstag war in Immendingen die Schülerbefreiung nächster Programmpunkt. Angeführt von der Gruppe "Il Basaltos" kamen Hansele und Donaugeister – am Schmutzigen Donnerstag jeweils weibliche Maskenträger – in die Realschule und die Schlossschule. In der Realschule wurden sie von der neuen Schulleiterin Gabrijela Sulc begrüßt, in der Schlossschule von Rektorin Julia Wollenhöfer. Nach einigen Aufführungen konnten die Schüler dann ihre Freiheit genießen.

Fasnetsprüche sagen die Viertklässler in der Schlossschule auf. Auch ein Immendinger Gretele ist dabei. | Bild: Jutta Freudig

Viele kleine Narren: Am Kinderumzug in Immendingen beteiligten sich zahlreiche kleine Narren. Die Kindertagesstätte Donaupark hatte als Thema "Schneemänner" gewählt, der katholische Kindergarten St. Josef "Bauernhof", mit Kühen, Traktoren und Hasen. Am bereits durch die Baumsteller aufgerichteten Narrenbaum wurde mit der Narrenzunft noch gefeiert, ehe die jungen Narren zum Kinderball gingen. Ein großer Hemdglonkerumzug mündete am Abend in die Hennentanz-Zeremonie.

Vor der Schülerbefreiung durch die Narrenzunft und die Gruppe "Il Basaltos" wird in der Aula der Schlossschule schon einmal zünftig gefeiert und getanzt. Schüler und Lehrer haben sich alle bunt kostümiert und es glibt kleine Aufführungen. | Bild: Jutta Freudig

Als eine große Gruppe von Schneemännern beteiligen sich die Kinder und Erzieherinnen der Kindertagesstätte "Im Donaupark" am Kinderumzug. Die Allerkleinsten dürfen auf den Schultern von Papa mitkommen. | Bild: Jutta Freudig

Ippingen: Das Fasnetantrommeln, das Abholen und Stellen des Narrenbaums bildeten in Ippingen den Start der Fasnet. Nach dem Hemdglonkerumzug feierten die Ippinger Narren in der Lindenberghalle die Hemdglonkerfasnet, die von den örtlichen Vereinen gemeinsam ausgerichtet wurde.

Ersmals muss die neue Schulleiterin der Realschule mit Werkrealschule, Gabrijela Sulc, ihre Macht an die Narren abgeben. Alexandra Börtzler von der Narrenzunft und Luciano Ferraro von den "Il Basaltos" lösen sie für die Fasnetzeit ab. | Bild: Jutta Freudig

Hintschingen: „Hoppla, hoppla hi – Narro, wir Schöntalhasen sind so froh“, so das Motto der Fasnet 2019. Um die Strapazen des Tages durchzustehen, stärkten sich die Schöntalhasen und die Grottenlochgeister zusammen mit dem närrischen Volk beim Fasnetfrühstück. Nach alter Tradition bettelten die Kinder im ganzen Ort. Im Anschluss an das Aufstellen des Narrenbaumes, was zu den Klängen des Fanfarenzuges erfolgte, wurde wie früher die Fasnet ausgerufen. Am Abend zogen die Hemdglonker wie ein riesiger Lindwurm durch die Straßen des Ortes.

Mit unüberhörbarem Getrommel kündigt der Hintschinger Narrensamen die tollen Tage an. | Bild: Franz Dreyer

Hattingen: Schon in der Frühe kündigten die Narren mit viel Lärm die Fasnet an. Nach der Morgensuppe und Befreiung der Kindergartenkinder verlor der Ortschef Roland Leiber seine Macht. Alle Verteidigung half ihm nichts. Mit kräftigem „ Hau – Ruck“ wuchteten die Hattinger Zimmermänner mit Muskelkraft zu den Klängen der Musik den 34 Meter langen Narrenbaum in die Höhe. Mit dem Kinderball in der Witthohhalle hatte der Narrensamen am Nachmittag sein Vergnügen. Dem Hemdglonkerumzug folgte der Hemdglonkerball mit Maskenprämierung.

Zimmermänner in großer Zahl bringen in Hattingen vor einer großen Zuschauerkulisse den 34 Meter langen Narrenbaum in die Senkrechte. | Bild: Franz Dreyer

Mauenheim: Nach einer ausgiebigen Stärkung ging es in den Wald, den Narrenbaum einzuschlagen. Nachdem das 32 Meter messende Narrensymbol fachmännisch geschmückt und aufgestellt war, gab es quasi zur Belohnung für die Leistung von den Kirchenchorfrauen Kaffee und Kuchen. Im Anschluss an den abendlichen Hemdglonkerumzug mit Start am Rathaus wurde beim Ball in der Alpenblickhalle noch lange ausgiebig gefeiert.

Kräftige Männer sind in Mauenheim gefragt, um den großen Narrenbaum in die Höhe zu wuchten. | Bild: Franz Dreyer

Zimmern: Zum Ausgleich für die beim Fasnetantrommeln verbrauchte Energie gab es für die Teilnehmer ein kräftigendes Trommler- Frühstück und nach dem Kutteln-Essen ging am Nachmittag der Kinderumzug zum Dorfplatz, um mit Musikbegleitung den Narrenbaum durch die Aktiven in die Senkrechte zu bringen. Einer langen Tradition folgend, spendierte der Musikverein dem Narrensamen wieder Wurst und Wecken. Die Saalfasnet für die Kleinen hatte in diesem Jahr das Motto „Zauberer, Feen und mystische Gestalt, willkommen in unserer Märchenwelt.“ Beim Hemdglonkerball wurde das schönste Hemdglonkerpaar prämiert.