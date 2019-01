von Jutta Freudig

Die Pfarrgemeinde Immendingen ist in diesem Jahr Ziel der Dekanatswallfahrt. Frauen aus zehn Seelsorgeeinheiten des Dekanats werden am Mittwoch, 2. Oktober, in Immendingen erwartet. Die Dekanatswallfahrt ist einer der Termine im neuen Jahreskalender der katholischen Frauengemeinschaft Immendingen. Die Gemeinschaft gehört zu den großen Frauenvereinigungen in der Gemeinde. Neben spirituellen, kulturellen und informativen Aktivitäten, die sie während des Jahres anbietet oder veranstaltet, sind 2019 auch eine ganze Anzahl geselliger Termine geplant.

Zu den besonders gut angenommenen Veranstaltungen gehört alljährlich die Frauenfasnacht im Pfarrheim, bei der rund hundert Frauen mitmachen. Sie findet dieses Mal am Dienstag, 26. Februar, statt und steht unter dem Motto "Die glorreichen acht vom Rio Weisenbach". Wichtiger Termin im März ist stets der Weltgebetstag. Er wird am Freitag, 15. März, abgehalten. Die Jahreshauptversammlung der Frauengemeinschaft wurde auf Dienstag, 26. März, terminiert.

Für Dienstag, 9. April, steht eine Kreuzwegandacht auf dem Programm, an die sich ein Palmenbasteln für Palmsonntag anschließt. Die Maiandacht in Zimmern findet am Donnerstag, 16. Mai, statt. Am Freitag, 21. Juni, treffen sich die Frauen zum Blumenpflücken für den Blumenteppich, der für die Fronleichnamsfeier in der Immendinger Kirche am Sonntag, 23. Juni, gelegt wird. Am Sonntag, 30. Juni, findet das Pfarrfest im Pfarrheim statt.

Die Termine des zweiten Halbjahres sind: Die Dekanatsfußwallfahrt nach Watterdingen (Mittwoch, 3. Juli), der Halbtagesausflug der Frauen (Donnerstag, 4. Juli), das Sommerfest beim Pfarrheim (Mittwoch, 24. Juli), die Dekanatswallfahrt nach Immendingen (Mittwoch, 2. Oktober), der Seniorennachmittag (Donnerstag, 10. Oktober), der Schwätz- und Strickabend (Dienstag, 5. November), die Roratemesse (Dienstag, 3. Dezember, 6.15 Uhr) mit anschließendem Frühstück sowie die Adventsfeier (Dienstag, 10. Dezember, 19.30 Uhr) mit vorausgehender zweiter Roratemesse, die bereits um 18.30 Uhr beginnt.