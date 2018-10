von Franz Dreyer

Zusammen mit vielen Festgästen, auch aus der Umgebung, feierte die Hintschinger Dorfgemeinschaft das Kirchenpatrozinium. Das Kirchenfest, im Volksmund „Der Wendel“ genannt, hat trotz seiner langen Tradition einen hohen Stellenwert im Reigen des Veranstaltungsjahres des Ortes und in der Region Immendingen insgesamt.

Zum Auftakt zelebrierte Pfarrer Adolf Buhl den feierlichen Festgottesdienst in der St. Wendelinskapelle, in alter Verbundenheit auch in diesem Jahr stimmungsvoll umrahmt vom Kirchen-Hausener Kirchenchor unter der Leitung von Beate Gschlecht.

Zur weltlichen Feier ging es anschließend in die Schöntalhalle, Ortsvorsteherin Marlies Aschmann freute sich in ihrer Begrüßungsansprache über das vollbesetzte Haus. Bald gab es in der Halle keine Plätze mehr. Die Ortsvorsteherin dankte allen Akteuren für ihren lobenswerten Einsatz und stellte unter anderem die tiefgreifende Predigt von Pfarrer Buhl beim Festgottesdienst heraus. Sie erinnerte an den Spruch der auf der Wendelinsglocke steht: "St. Wendelin verlass uns nie – schirm unsern Stall, schütz unser Vieh, verscheuch die Seuch von Mensch und Tier – St. Wendelin wir danken dir.“

Veranstalter der weltlichen Feier war in diesem Jahr nicht wie gewohnt der Narrenverein, sondern die Anglergesellschaft Hintervillingen. Dabei waren die Hintschinger Altwasserfischer besonders gefordert. Anlass hierzu gab ein Jubiläum. Vor 60 Jahren ersteigerte die Anglergesellschaft Hintervillingen erstmals das Hintschinger Fischwasser. Ihre Mitglieder über seitdem ohne Unterbrechung den Anglersport aus.

Das gemütliche Beisammensein bereicherte die von der Bläserjugend des Musikvereins Kirchen-Hausen unter der Leitung von Ferenc Guti gebotene Blasmusik. Besonders gefragt war zum Mittagstisch das Wildragout. Großen Zuspruch fand auch die eingerichtete Kaffeebar mit Torten und Kuchen.

Das beliebte Hintschinger Fest wurde, als der Ort vorwiegend landwirtschaftlich geprägt war, früher nicht am Kirchweihsonntag, sondern jeweils am Dienstag danach gefeiert.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein