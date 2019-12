von Jutta Freudig

Ob Leistungs- oder Breitensport, ob Wettkämpfe oder Freizeitvergnügen, ob Kleinkind oder Großmutter – der Turnverein Immendingen bietet Mitgliedern und Nichtmitgliedern jedes Alters ein umfangreiches und gesundes Programm. Dem größten Verein der Donaugemeinde gehören 780 Mitglieder zwischen zwei und 80 Jahren an, 180 davon sind Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre. Beim Nikolausturnen, das in diesem Jahr unter dem Motto „Damals wie heute“ stand, hat der Turnverein Immendingen seine breite Leistungspalette vorgestellt. Die Veranstaltung fand erstmals nach über 30 Jahren wieder in der Immendinger Donauhalle statt – vor einem mehrere hundert Besucher umfassenden Publikum. Rund 180 Akteure auf der Bühne begeisterten die Gäste mit ihren Darbietungen.

Schon die Allerkleinsten ab zwei Jahren wirken mit ihren Müttern beim Nikolausturnen des Turnvereins Immendingen mit. Das Vater-Mutter-Kind-Turnen ist eines der vielen Angebote des Turnvereins Immendingen. | Bild: Jutta Freudig

Jedermänner im alten Stil: Mit Marschmusik und Gewichtheben startete die Riege der „Jedermänner“ in das Nachmittagsprogramm. Das Mädchenturnen, das Mutter-Vater-Kind-Turnen und die Leistungsriege des Mädchenturnens zeigten zunächst ein Turnprogramm, ehe die „Tanz-Minis“ und die „Best Ager“ – Mitglieder im besten Alter – an der Reihe waren. Vorschul- und Jungenturnen, die Leichtathleten und die Tanzgruppe „Dance Explosion“ gab es für das Publikum als nächstes zu sehen. Das Mädchenturnen und die Tanzgruppe „Adversa“ rundeten das gut zweistündige Programm des Immendinger Nikolausturnens ab.

Als „Best Ager“, Turner und Turnerinnen im besten Alter, treten gleich mehrere Gruppen des Turnvereins beim Nikolausturnen auf. Sie zeigen eine eindrucksvolle, sehr genau abgestimmte Darbietung mit Stöcken und Bällen. | Bild: Jutta Freudig

Blick in die Historie: Moderiert wurde das Programm des Nachmittags von Jugendwartin Ramona Saur und von TV-Ehrenmitglied Wilfried Wiedermann, der sich auch um die Vereinschronik kümmert und zur Eröffnung des Nikolausturnens eine Präsentation mit alten und neuen Fotos zusammengestellt hatte. „ 1882 haben einige junge Männer den Turnverein gegründet, so dass der TV heute 137 Jahre alt ist“, berichtete Wiedermann den vielen Zuschauern in der Halle. Bereits eine lange Tradition hat auch das Nikolausturnen, das in den 1940er-Jahren erstmals stattfand. „Damals haben die Turner ihr Können noch im Saal des Hotels Falken gezeigt“, so der Moderator. Das Hotel stand einst an der Stelle, an der sich jetzt der NKD-Markt befindet. Vor gut 60 Jahren, um 1958, erhielt der TV auch seine erste Frauenriege. Irmgard Pfanzelt war später die erste Frau, die den Turnverein als Vorsitzende leitete, ehe Olaf Wübbe sie 2013 ablöste. Heute ist Alexander Batt Turnvereinschef.

Moderiert wurde das Programm des Nachmittags von Jugendwartin Ramona Saur und von TV-Ehrenmitglied Wilfried Wiedermann, der sich auch um die Vereinschronik kümmert und zur Eröffnung des Nikolausturnens eine Präsentation mit alten und neuen Fotos zusammengestellt hatte. „ 1882 haben einige junge Männer den Turnverein gegründet, so dass der TV heute 137 Jahre alt ist“, berichtete Wiedermann den vielen Zuschauern in der Halle. Bereits eine lange Tradition hat auch das Nikolausturnen, das in den 1940er-Jahren erstmals stattfand. „Damals haben die Turner ihr Können noch im Saal des Hotels Falken gezeigt“, so der Moderator. Das Hotel stand einst an der Stelle, an der sich jetzt der NKD-Markt befindet. Vor gut 60 Jahren, um 1958, erhielt der TV auch seine erste Frauenriege. Irmgard Pfanzelt war später die erste Frau, die den Turnverein als Vorsitzende leitete, ehe Olaf Wübbe sie 2013 ablöste. Heute ist Alexander Batt Turnvereinschef. Sporthalle als Trainingszentrum: Spätestens seit 1985 hat der Verein mit dem Neubau der dreiteilbaren Sporthalle ein ideales Übungs- und Trainingszentrum erhalten. Die Leichtathleten nutzen zudem den Sportplatz für ihr Training und freuen sich bereits auf den Ausbau des neu dazugekommenen, zweiten gemeindeeigenen Sportplatzes am Talmannsberg, der 2020 durch eine Hochsprung- und Diskuswurfanlage ergänzt wird. Inzwischen nähert sich die Mitgliederzahl des Vereins der 800-er-Marke. Ein wesentlicher Schwerpunkt ist die Jugendarbeit mit den knapp 200 Mitgliedern unter 18 Jahren. Die Sparten des Vereinsprogramms unterteilen sich in Turnen, Tanzen, Leichtathletik und Gesundheitssport. Die drei erstgenannten Bereiche haben vier Unterabteilungen, beim Gesundheitssport sind es sechs. Angenommen wird das Sportangebot schon für das Alter von zwei Jahren und bis zum Turnen für 80-Jährige. TV-Geschäftsstellenleiterin Teresa Walter: „Das Motto des TVI lautet: Ob Leistungs- oder Breitensport, Teilnahme an Wettkämpfen oder einfach Lust auf gesundheitsorientiertes Freizeitvergnügen – bei uns sind Sie immer richtig.“

Spätestens seit 1985 hat der Verein mit dem Neubau der dreiteilbaren Sporthalle ein ideales Übungs- und Trainingszentrum erhalten. Die Leichtathleten nutzen zudem den Sportplatz für ihr Training und freuen sich bereits auf den Ausbau des neu dazugekommenen, zweiten gemeindeeigenen Sportplatzes am Talmannsberg, der 2020 durch eine Hochsprung- und Diskuswurfanlage ergänzt wird. Inzwischen nähert sich die Mitgliederzahl des Vereins der 800-er-Marke. Ein wesentlicher Schwerpunkt ist die Jugendarbeit mit den knapp 200 Mitgliedern unter 18 Jahren. Die Sparten des Vereinsprogramms unterteilen sich in Turnen, Tanzen, Leichtathletik und Gesundheitssport. Die drei erstgenannten Bereiche haben vier Unterabteilungen, beim Gesundheitssport sind es sechs. Angenommen wird das Sportangebot schon für das Alter von zwei Jahren und bis zum Turnen für 80-Jährige. TV-Geschäftsstellenleiterin Teresa Walter: „Das Motto des TVI lautet: Ob Leistungs- oder Breitensport, Teilnahme an Wettkämpfen oder einfach Lust auf gesundheitsorientiertes Freizeitvergnügen – bei uns sind Sie immer richtig.“ Das Angebot des TVI: Das Angebot des Turnvereins und die Übungszeiten sind wie folgt: Montag: 16 Uhr Eltern-Kind-Turnen, 17 Uhr Vorschulturnen, 17.30 Uhr Leichtathletik Jugend, 18 Uhr Leichtathletik Aktiv, 18.30 Uhr Bewegung Kontra Osteoporose,19 Uhr Fit Mix für Frauen, 19.30 Uhr Frauen Aktiv Treff, 19.30 Uhr Fit-Mix für Männer, 19.30 Uhr „Move it“. Dienstag: 18.15 Uhr Geräteturnen weiblich (sechs bis zehn Jahre), 19 Uhr Geräteturnen weiblich (elf Jahre). Mittwoch: 18 Uhr Bodyworkout. Donnerstag: 18.15 Uhr Tanzminis, 19.15 Uhr „Move It“. Freitag: 17 Uhr Buben-Turnen, 17.30 Uhr Geräteturnen männlich, 17.30 Uhr Step Aerobic, 18 Uhr Leichtathletik aktiv, 18 Uhr Tanzgruppe „Dance Explosion“, 19 Uhr Tanzgruppe „Adversa“, 20 Uhr Jedermannsriege, 20 Uhr Er-und-Sie- Gymnastik 60+. Mit „Move it“ und dem „Bodyworkout“ bietet der Turnverein momentan zwei Kurse an, die man auch als Nichtmitglied besuchen kann. Beim Geräteturnen weiblich gibt es auch noch eine Leistungsriege. Deren Übungszeiten werden von den Trainern bestimmt.