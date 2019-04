von SK

Bei den Kommunalwahlen am 26. Mai bestimmen die Immendinger Bürger, welche Kandidaten ihre Interessen in den nächsten fünf Jahren im Gemeinderat vertreten sollen. Als Entscheidungshilfe hat die SÜDKURIER-Redaktion Parteien, Wählervereinigungen und Listen aufgefordert, fünf Gründe zu nennen, warum Bürger deren Kandidaten wählen sollen. Hier die Argumente der SPD:

Gesellschaftliches Miteinander

Die Vereine sind wichtig, weil sie den Zusammenhalt in unserer Gemeinde bedeuten. Die Kinder- und Jugendarbeit bedarf besonderer Unterstützung, um deren Zukunft zu sichern. Spielplätze sollen eine freundliche und interessante Begegnungsstätte sein, wozu auch die Mehrgenerationenplätze beitragen, die gepflegt und erhalten werden müssen. Bildung sichert Zukunft

Unseren Schulstandort können wir nur durch eine gelungene Infrastruktur in der Digitalisierung sichern. Bürgerinnen und Bürger siedeln sich nur dann in Immendingen an, wenn unsere Gebäude saniert und freundlich gestaltet sind, dazu ausreichend Platz in und außerhalb der Gebäude bieten. Das betrifft alle drei Schulformen rund um das Rathaus. Eine zuverlässige und fundierte Schulbildung ist Grundlage für den beruflichen Erfolg der Schülerinnen und Schüler. Lokale Wirtschaft stärken

Wir werden die Gewerbeansiedlung vorantreiben und zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger gestalten. Dazu schaffen wir den Rahmen für Investitionen im Bahnhofsareal und der Hotelentwicklung. Bauplätze in Immendingen und seinen Ortsteilen werden entwickelt und die Innerortsverdichtung gestaltet. Das Baugebiet „Hinterwieden“ soll mit hoher Qualität und urbanem Charakter kommen und dazu eine moderne Wohnbebauung entstehen. Bauplätze in Teilorten werden wir erschließen. Tourismus und Ortskern modernisieren

Straßen, Geh- und Radwege müssen dringend saniert werden. Viele Straßen und Gehwege sind innerorts beschädigt, neue Radstrecken sind notwendig. Das gehen wir an. Unsere Radwege bieten dem Lokaltourismus den Blick auf eine intakte Natur und sind ein Aushängeschild. Dazu wollen wir weitere Plätze schaffen, damit Fahrradtouristen in Immendingen verweilen. Umweltschutz macht Immendingen attraktiv

Kleine Blühwiesen im Ort und größere in den Ortsteilen bieten Insekten Nahrung, Sträucher und Bäumen den Vögeln Nistplätze. Auf gemeindeeigenen Flächen wollen wir auf chemische Unkrautvernichtungsmittel verzichten. Mensch und Tier brauchen einander, dafür machen wir uns stark. Eine saubere und geschützte Umwelt kommt allen zugute.

