von Franz Dreyer

Nach dem 11. November ist der Dreikönigstag in Zimmern alljährlich ein weiterer bedeutender Meilenstein zum Auftakt der närrischen Saison. So vollzog sich am Sonntag vor der tollen Kulisse des Zimmerer Dorfbrunnens, begleitet von Aktiven des Musikvereins, wieder die Teufelweihe. Ohne dieses närrische Ritual fanden auch diesmal die neuen Teufel Leila Kauschinger, Carina Seemann, Sophie Kittler , Marion, Mareik und Annika Zander keine Aufnahme in den Stand der Hästräger der Teufelsbrut.

Dorfbrunnen eine schöne Kulisse

Daniel Seeh waltete als Narrenpfarrer seines Amtes und sprach die passenden Verse, basierend auf den zwei Elementen Wasser und Feuer. „Es gelte bei den jungen Närrinnen, das teuflische Feuer zu entfachten“, so seine Botschaft. Die Sage um das teuflische Treiben der Köhler mit den Klosterfrauen zu Amtenhausen, auf welche die Teufelsbrut zurückgeht, wurden den Anwärterinnen von Köhler Eckard Keller eingepredigt. Zudem überreichte er symbolisch das Feuer, indem er ihnen das Gesicht schwärzte, und überprüfte das Lodern der Flammen in den künftigen Teufeln mit dem Ergebnis: „Das Feuer brennt“.

Gesicht der Täuflinge geschwärzt

Der Höllenhund (Patrick Brunner) wusch mit Brunnenwasser die Gesichter des Nachwuchses rein. Die Voraussetzungen für die Weihe waren damit perfekt. Narrenpfarrer Seeh konnte die feierliche Weihe vollziehen, nachdem die neuen Teufel zuvor ihre Gründe für den Beitritt zur Teufelsbrut erklärt hatten .Mit dem gemeinsamen Schwur auf den Oberteufel (Daniel Vögele) erklärten die Geweihten feierlich ihre Zugehörigkeit zur Brut.

Mönche singen zur Weihe

Eine Gruppe Mönche bereicherte mit der gesungenen „Ode an die Jugend“ das Ereignis. Vom Oberteufel erhielten die neuen Mitglieder die Teufelsmasken und die für das närrische Treiben erforderlichen Utensilien. Gemeinsam mit den Musikern erklang das Teufellied.

Wortgewaltig entsandte Narrenbolizist Bruno Au sodann die Losverkäufer mit vielen guten Ratschlägen, wie zum Beispiel jedes Haus und jede Hütte aufzusuchen, Einlass zu begehren und keine Getränke abzulehnen. Teufelchef Joachim Gugel, der zu Beginn des Ereignisses viel närrisches Volk begrüßen konnte, überreichte den Losverkäufern das für ihre Aufgabe notwendige Rüstzeug in Form von großen Beuteln und meinte, diese sollen durch den Losverkauf bis an den Rand gefüllt sein.