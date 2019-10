Die Region Immendingen Geisingen kann sich freuen. Die Schulen in beiden Gemeinden sollen vom Digitalpakt des Bundes profitieren und dafür Födergeld erhalten. Die Gemeinde Immendingen soll so für ihre Schulen mit 245.000 Euro bezuschusst werden, während die Stadt Geisingen 71.100 Euro erhalten soll. Der Zweckverband Pflegeheim Haus Wartenberg in Geisingen, dem auch eine Altenpflegeschule angegliedert ist, soll 25.800 Euro erhalten.

Der Bund fördert im Rahmen des Digitalpakts eine bessere Ausstattung an Schulen mit digitaler Technik und stellt dafür in einem Sondervermögen fünf Milliarden Euro bereit, wovon 650 Millionen Euro nach Baden-Württemberg fließen, informiert der SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Fechner aus Emmendingen in einer öffentlichen Mitteilung. Nun stehe laut Fechner fest, welche Summen für einzelne Schulträger in Baden-Württemberg zur Verfügung stehen und von diesen beantragt werden können. Damit haben alle Schüler im Kreis gute digitale Lernmöglichkeiten unabhängig vom Einkommen der Eltern.

Mit diesem Zuschuss werden die Schulen in die Lage versetzt, dringend notwendige Investitionen in die digitale Ausstattung zu tätigen. Mit den Fördermitteln können die Schulen laut Fechner WLAN, Server, digitale Endgeräte oder auch interaktive Tafeln anschaffen. „Wir investieren somit direkt bei uns vor Ort Millionen in die Ausbildung unserer Kinder und deshalb sind diese Steuermittel hervorragend angelegt“, ist Fechner überzeugt. Jetzt seien laut Fechner die Schulträger gefragt: Voraussetzung für den Mittelzufluss aus dem Digitalpakt ist die Vorlage eines technisch-pädagogischen Konzepts und eine entsprechende Antragstellung bei der L-Bank. „Ich bin mir sicher, dass sich unsere Schulen diese Gelder nicht entgehen lassen“, so Fechner.