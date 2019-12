von Jutta Freudig

Die Jugendfeuerwehr Immendingen festigt in diesen Tagen vor Weihnachten ihre Freundschaft mit der finnischen Jugendwehr Malmin VPK, die bereits vor drei Jahren begonnen hat. Nachdem die Immendinger Jugendfeuerwehr 2017 erstmals an einem internationalen Jungwehr-Camp in Finnland teilgenommen hat, statten die jugendlichen Feuerwehrkameraden nun ihren Gegenbesuch in der Donaugemeinde ab.

Während sich die erwachsenen Feuerwehrleute schon mehrfach gegenseitig besuchen konnten, war es den jungen Finnen nicht möglich, 2018 und 2019 am deutschen Jugendwehr-Zeltlager teilzunehmen. Bis zum kommenden Sonntag besuchen aber nun elf finnische Jugendliche der Partnerjugendfeuerwehr Malmin VPK mit drei Betreuern die Immendinger Jugendfeuerwehr. Unter Leitung von Jugendwart Phillip Kannappel haben die Gastgeber ein großes Besuchsprogramm für die Finnen vorbereitet. Neben dem Besuch des Atemschutzzentrums in Tuttlingen stehen auch der Konstanzer Weihnachtsmarkt, eine Schnitzeljagd, ein gemeinsames Weihnachtsbacken und Kegeln auf dem Programm. Höhepunkt ist am Samstag die schon traditionelle Fackelwanderung der Jugendfeuerwehr zur Bumbishütte mit Wintergrillen und Schrottwichteln sowie der Austausch von Geschenken. Die Finnen sollen neben dem Wiedersehen mit ihren deutschen Freunden dabei die Region und deutsche Traditionen kennenlernen.

Im Juli 2020 reist voraussichtlich die Jugendfeuerwehr Immendingen erneut zum Camp nach Padasjoki. Die Jugendfeuerwehr ist damit nicht nur regional, sondern auch in Baden-Württemberg neben einer weiteren Jugendfeuerwehr im Stuttgarter Raum, zu der ebenfalls gute Kontakte bestehen, die einzige, die eine internationale Partnerschaft unterhält und damit regelmäßige Reisen mit den Jugendlichen anbietet. Ermöglicht werden solche Projekte und Reisen durch Zuschüsse nach dem Kinder- und Jugendplan des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend. Ohne solche Beihilfen wäre ein internationaler Austausch laut Kannappel finanziell nur mit erheblichem Aufwand zu bewältigen. Der Jugendwart: „Die Jugendfeuerwehr Immendingen dankt hier insbesondere der Deutschen Jugendfeuerwehr, über die diese Mittel beantragt und im Namen des Ministeriums bewilligt werden.“ Die jungen Feuerwehrleute freuen sich nicht nur über solche Chancen, sondern erfüllen auch gerade jetzt wieder ihre internationale Partnerschaft mit Leben.