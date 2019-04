von Jutta Freudig

Er rückt näher, der bedeutende Tag für junge katholische Christen in der Region Immendingen. Erneut gibt es in diesem Jahr eine gemeinsame Kommunionfeier für die katholischen Pfarreien der Seelsorgeeinheit Immendingen mit Ortsteilen. Der Gottesdienst zum Weißen Sonntag findet für die Kommunikanten aus Immendingen, Hattingen, Ippingen, Mauenheim und Zimmern am kommenden Sonntag, 28. April, um 10 Uhr in der Immendinger St. Peter und Pauls-Kirche statt.

Treffpunkt um 9.30 Uhr

Die Erstkommunikanten treffen sich bereits um 9.30 Uhr an der Aula der Schule und werden von der Gemeindemusikkapelle Immendingen feierlich zur Kirche begleitet. Der feierliche Gottesdienst wird vom Immendinger Kirchenchor umrahmt.

Folgende Kinder feiern in diesem Jahr ihre Erstkommunion: Immendingen: Klaudio Baruncic, Gabriel Götz, Jakob Ibis, Kimi Kessing, Elias Landenberger, Ivan Matic, Julian Moser, Tim Szallies und Cecilia Vogler; Zimmern: Jonah Baumann, Tom Baumann, Deniz Cetin, Adrian Gut und Ernesto Gvirdzisvili; Mauenheim: Sebastian Warnick; Hattingen: Marvin Bräunlinger, Sophie Giner und David Preis; Ippingen: Thea Manger und Sarah Zeller. Am Montag, 29. April, findet um 10 Uhr ebenfalls in der Immendinger Kirche eine gemeinsame Dankmesse für alle Erstkommunikanten der Seelsorgeeinheit "St. Sebastian" Immendingen/Möhringen mit Segnung der Kommuniongeschenke und mit der Überreichung des Andenkens an die Erstkommunikanten statt.