Noch immer steht nicht ganz genau fest, was am frühen Samstagmorgen zum Brand einer Halle eines metallverarbeitenden Betriebs an der Bachzimmerer Straßen geführt hat. Vermutet wird, dass ein technischer Defekt an einer Maschine das Feuer ausgelöst haben könnte. „Die Ermittlungen sind angelaufen“, informierte Polizeisprecher Dieter Popp auf Anfrage dieser Zeitung. Ein Brandsachverständiger hat seine Arbeit aufgenommen.

Millionenschaden nach Technikdefekt: 70 Feuerwehrleute bekämpfen Großbrand in Immendingen

Der Maschinenbrand breitete sich auf die ganze südliche Halle des ehemaligen Textilwerks aus. Dem schnellen Eingreifen der Feuerwehren aus der Region Immendingen und Geisingen sowie Tuttlingen ist es zu verdanken, dass sich das Feuer nicht auf weitere Gebäudeteile ausbreiten konnte.

Über 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz und hatten das Feuer nach zwei Stunden unter Kontrolle. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen über eine Million Euro.