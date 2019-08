von Franz Dreyer

In einer beispielhaften Aktion der Gemeinde und des VdK- Ortsverbandes Immendingen wurde oberhalb von Hattingen eine schmucke Anlage geschaffen. Die Wanderer und Radler können nun bei ihrem anstrengenden Weg hoch zum Hattinger Hausberg, dem Witthoh, auf der vom VdK aufgestellten Ruhebank eine Verschnaufpause einlegen und den herrlichen Blick, der bei schönem Wetter bis zum Bodensee reicht, genießen. Zudem wurden Parkmöglichkeiten geschaffen.

Initiator des Projektes war VdK-Chef Rupert Engesser. Er hat zudem selbst Hand angelegt, die verwilderte Fläche frei geschnitten und mit Unterstützung von Mitstreitern zusätzliche Arbeiten durchgeführt. Bei der offiziellen Übergabe, zu der auch eine stattliche Anzahl VdK-Mitgliedern gekommen waren, dankte Engesser, der sich auch um die Pflege der Anlage kümmern wird, Bürgermeister Markus Hugger für die Bereitstellung des notwendigen Materials und dem Bauhof für die Unterstützung.

Lobende Worte gab es auch von Seiten des Bürgermeisters. Er dankte dem VdK und insbesondere dem Vorsitzenden als unermüdlichen Motor auch für diese gute Idee und deren Umsetzung. „Alles lief bei diesem Projekt spontan, Hand in Hand. Die Anlage an einem der schönsten Orte der Gemeinde, einem landschaftlichen Filetstück, ist sehr gut gelungen“, so die Bewertung Huggers. Laut Hugger sei es von Vorteil, dass die Leute, die derartige Projekte entwickeln und umsetzen, solche Anlagen auch pflegen können, zumal die Gemeinde, auch was den Pflegeaufwand anbelange, an ihre Grenzen stoße. „Paten für die Pflege solcher Anlagen wäre deshalb begrüßenswert“, sagte Hugger.

Als positiv bewerte er die Zusage von Monika Engesser, auf dem humusierten Bereich eine Blumenwiese anzulegen. Damit kann ein Beitrag zum Artenschutz geleistet werden. Die Gemeinde hat bei den im Zusammenhang mit der Erweiterung des Donauuferparkes angelegten Flächen dieser Art bereits gute Erfahrungen gemacht. „Dort summt und brummt es bereits“, so der Bürgermeister.

In seinen Dankesworten sprach sich auch Ortsvorsteher Roland Leiber, auf dessen Vorschlag die Schaffung der Parkfläche zurückgeht, lobend für die Anlage aus. Er ist überzeugt, dass der geschaffene Platz gut angenommen wird, zumal sich dieser auch als Start zu den Hattinger Rundwegen anbietet.