Zeugen sucht die Polizei zu einem Einbruch in einen Gewerbebetrieb an der Holcimstraße, der im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Montagmorgen begangen wurde. Unbekannte Täter drangen in diesem Zeitraum gewaltsam durch ein Fenster in das Betriebsgebäude der sich im Gewerbegebiet Danuvia 81 befindlichen Firma ein. Sie durchsuchten die Betriebsräume und entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld. An dem Fenster verursachten sie Schaden.

Personen, die der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige oder möglicherweise benutzte Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Immendingen, Telefon 07462/946 40, zu melden.