von Jutta Freudig

Genau ein Jahr ist es heute her, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrem ersten Besuch in Immendingen das neue Daimler Prüf- und Technologiezentrum offiziell in Betrieb genommen hat. Für den Donauort markierte der 19. September 2018 ein historisches Datum in seiner Geschichte und den endgültigen Wandel weg von der Garnisonsgemeinde zum neuen Daimler-Standort.

Insgesamt sieben Jahre Planungs- und Bauzeit lagen damals hinter jenen, die 2011 gewissermaßen den ersten Grundstein für das 200-Millionen-Euro-Projekt legten. Und die Veränderungen, die Immendingen auf Grund der Daimler-Ansiedlung erlebt, hatten bereits begonnen. Angesichts aktueller Entwicklungen zeigt sich, dass sie wohl auch noch Jahre lang anhalten werden.

Heute vor einem Jahr ist das Daimler Prüf- und Technologiezentrum Immendingen offiziell seiner Bestimmung übergeben worden. Zum Festakt und einer Besichtigung des Prüfgeländes kam Kanzlerin Angela Merkel, hier flankiert vom damaligen Daimler-Vorstandsvorsitzenden Dieter Zetsche (links) und Vizeministerpräsident Thomas Strobl, in die Donaugemeinde. | Bild: Jutta Freudig

Magnet für Zulieferer: Obwohl die Immendinger Politik mit Bürgermeister Markus Hugger an der Spitze bereits frühzeitig auf die Sogwirkung des Daimler-Prüfzentrums gesetzt und auf weitere Unternehmensansiedlungen gehofft hatte, ist es heute soweit, dass die Flächen im eigens erweiterten Gewerbegebiet „Donau-Hegau“ bereits restlos ausverkauft sind.

Das Gebiet liegt nur durch die Landesstraße 225 getrennt direkt gegenüber des Daimlergeländes und soll ab dem kommenden Jahr durch einen Kreisverkehr mit dem Zentrum verbunden werden. Gleich mehrere Betriebe, die mit Daimler kooperieren, haben sich inzwischen dort angesiedelt.

Kanzlerin Angela Merkel im September 2018 mit dem Goldenen Buch der Gemeinde Immendingen. Mit auf dem Foto Daimler-Chef Dieter Zetsche, stellvertretender Ministerpräsident Thomas Strobl und Bürgermeister Markus Hugger (von links). Bild: privat | Bild: privat

Vier neue Unternehmen: „Wir haben jetzt mit der Firma Formel D noch einen letzten neuen Interessenten für eine großflächige Ansiedlung, danach gibt es nur noch eine kleine Optionsfläche in dem Gebiet“, so Hugger. Das Unternehmen, das in der Automobilbranche tätig ist und mit dem Projektentwickler Adventus zusammenarbeitet, plant den Bau einer Halle. Ende Juli hat die Immendinger Knoblauch GmbH ihre neue Prototypen-Wartungshalle mit Büros und großem, technisch ausgestatten Parkplatz fertiggestellt. Bei Knoblauch untergebracht ist der Ingenieur-Dienstleister Akka Technologies, der nicht nur Büros für seine Beschäftigten gemietet hat, sondern auch eine hohe Zahl von Stellplätzen für Testfahrzeuge benötigt, die künftig von über hundert Testfahrern dort abgestellt und im Drei-Schicht-Betrieb gewechselt werden. Die Bertrandt AG, unter anderem ebenfalls ein Daimler-Partner, hat im Sommer eine provisorische Montagehalle gebaut und plant ein Großprojekt mit weiteren Produktionshallen und Bürogebäuden.

Mit gigantischen und weltweit nur in kleiner Stückzahl vorhandenen Maschinen werden die überhöhten Kurven des Ovalrundkurses, der markantesten Teststrecke des Prüfzentrums im Sommer 2017 geteert. | Bild: Jutta Freudig

Einzelhandelszentrum und Hotel: Angesichts des großen Interesses der Unternehmen macht sich die Donaugemeinde Immendingen jetzt an die Erweiterung des Gewerbegebiets „Donau-Hegau“. Mit der Daimler-Ansiedlung hat sich aber auch schon seit Beginn eine ganz allgemeine, kontinuierliche Aufwärtsentwicklung in der Donaugemeinde gezeigt. Die Einwohnerzahl nahm zu, ab 2017 entstanden allein im Prüfzentrum hundert der geplanten 300 Arbeitsstellen, die Kindergärten und Schulen sind im Ausbau begriffen, es wurde ein neues Zentrum für den großflächigen Einzelhandel verschiedenster Angebote verwirklicht, ein erstes Neubaugebiet zwischen Immendingen und Zimmern war rasch völlig bebaut, mindestens ein Hotel soll bald folgen. Nun steht die Realisierung neuer Wohngebiete in Kernort und Ortsteilen an.

Noch immer prägen heute Kräne die Ansicht der so genannten Hochbauzone, der früheren Kaserne, das Bild des Prüfzentrums. Aktuell hat Daimler wieder einen Bauantrag für den Neubau eines vierstöckigen Prüfstandgebäudes gestellt. | Bild: Jutta Freudig

Die Immendinger Gemeinde- und Ortschaftsräte waren die ersten, die im Mai 2016 nach einer Rundfahrt über das Gelände von der Aussichtsplattform aus einen Blick auf die riesige Baustelle des Daimler-Prüfzentrums werfen konnten. | Bild: Jutta Freudig

Daimler baut weiter Trotz der Einweihung vor einem Jahr ist das Immendinger Daimler-Prüfzentrum noch weiter im Bau. Ein Ast der beiden 2020 im Zuge der L225 geplanten Kreisverkehre führt direkt zur neuen Pforte von Daimler. Erst vor kurzem stellte der Autobauer die Bauanträge für den künftigen neuen Eingangsbereich. Und diese Woche hat der Gemeinderat den Bauantrag für ein großes vierstöckiges Prüfstandsgebäude behandelt. Die gemeinsame Geschichte von Daimler und Immendingen setzt sich also fort. (feu)