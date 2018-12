von Franz Dreyer

Als ein großer Erfolg erwies sich auch die dritte Auflage des Hattinger Weihnachtsmarktes. Unter dem Titel „Letzte Minute“ hatte die Hattinger Zimmermannsgilde, eine Gruppe des örtlichen Narrenvereins, zur dritten Veranstaltung dieser in der Region Immendingen einmaligen Art eingeladen. Und dies mit großem Erfolg. Genau einen Tag vor Heiligabend setzten sie wieder die Idee in die Tat um. Die einzigartige Veranstaltung hatte wieder eine große Resonanz zu verzeichnen. Die Besucher kamen nicht nur von Hattingen, sondern aus der gesamten Umgebung.

Mit Weihnachtsbäumen, funkelnden Lichterketten und ansprechend gezimmerten Holzhäuschen verwandelten die Akteure wieder mit viel Liebe und großem Einsatz den Parkplatz oberhalb der Witthohhalle geradezu in einen romantischen Weihnachtszauber. Zum Schutz vor der regnerischen Witterung wurde keine Mühe gescheut und für die Besucher überdachte Bereiche geschaffen.

Insbesondere nach Einbruch der Dunkelheit hatte das Publikum seine Freude an dem Flair, die Gäste genossen die Bewirtung und lauschten den von der Bläserjugend des Musikvereins dargebotenen weihnachtlichen Weisen. Viel Freude bereitete den Kindern das kostenlose Stockbrotgrillen. Mit dem Weihnachtsmarkt wurde eine Spendenaktion verbunden. Der Ertrag ging an den Verein La Balanza in Böttingen, der die Nachkommen der Urbevölkerung in peruanischen Andendörfern unterstützt. Es bestehen gute Aussichten, dass der Weihnachtsmarkt zu einer Dauereinrichtung wird.