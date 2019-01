von Franz Dreyer

Mit Hubert Hensler und Ludwig Briel hat der Hattinger Sportverein zwei neue Ehrenmitglieder. Vorsitzender Thomas Gaßner, seit 17 Jahren unermüdlicher Motor des aktuell 363 Mitglieder zählenden Vereins, konnte in der gut besuchten Generalversammlung diese besondere Ehrung in Würdigung der großen Verdienste und der landjährigen Mitgliedschaft vornehmen.

In seinem Rückblick konnte Gaßner über das Jahr 2018, auch über den sportlichen Bereich hinaus, eine positive Bilanz ziehen. Im Fußballbereich nehmen zwei Mannschaften am Spielbetrieb teil. Die erste Mannschaft spielt seit neun Jahren in der BezirksligaBodensee, die zweite Mannschaft in der Kreisliga C. Obgleich sich auch beim Verein die geburtenschwachen Jahrgänge bemerkbar machen, sind nach dem Bericht von Jugendleiter Bernd Schmid die zwei Jugendmannschaften gut unterwegs.

Bei den Tanz- und Gymnastikgruppen mit tollen Auftritten ist der Zuspruch nach wie groß, wie Nadine Schmid und Kerstin Baum berichteten. Nach dem Bericht von Schriftführer Axel Schmid gab Kassiererin Susanne Gaßner Einblick in die Finanzen. Ebenso wie Bürgermeister Markus Hugger dankte auch Ortsvorsteher Roland Leiber dem Sportverein als größtem Verein des Ortes für seine Aktivitäten. „Das Dorf wäre arm ohne den Sportverein“, sagte der Ortsvorsteher.

Für zehn Jahre konnten geehrt werden: Ergün Abinik, Bernhard Done, Luis Letzgus, Ferhat Özbek, Stefan Reich und Uwe Stellmacher, für 15 Jahre Nico Gonzalez, für 20 Jahre Carmen Grosser und Anna-Lena Sterk, für 25 Jahre Franziska Preis, Sarah Done, Rita und Rainer Duttlinger, Mario Speck und Andreas Vossler. Für 35 Jahre Dieter Schmid, für 40 Jahre Armin Bräunlinger und Hubert Hauser, sowie Ulrich Ley für 50 Jahre.

Bei den Wahlen wurden einstimmig bestätigt: Dieter Schmid als zweiter Vorsitzender, die Beisitzer Matthias Gaßner und Marius Preis sowie Kassenprüfer Roland Leiber. Neu ist Kassenprüfer Rainer Bailer.

Nach der Vorschau sind in diesem Jahr beim Sportverein wieder zahlreiche Veranstaltungen geplant. Vorgesehen sind die Warm-up Party, die Beteiligung am Fasnachtsgeschehen, das Waldpogo Open Air, das Siebenmeterturnier, die Weihnachtsfeier und das Silvesterbarschen im Clubheim.