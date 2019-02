von sk

Wenn die Landfrauen feiern, dann feiert das ganze Dorf mit, besonders, wenn die Damen als närrische Akteure auftreten: Zum Motto „50 Jahre Landfrauen Ippingen-Zimmern, wir feiern Geburtstag“ fand die Landfrauenfasnet in der vollbesetzten Lindenberghalle statt. Es war nicht nur ein Best Off der fröhlichen närrischen Unterhaltungskunst zu sehen, sondern auch Neues war auf der Bühne präsent. So wurden durch das Lachen auch die Bauchmuskeln der vielen Besucher wieder entsprechend aktiviert.

Die zwei Ansagerinnen Bertä (Regina Koßbiel) und Ellis (Elke Butschle), die kurzerhand von einer Leihfirma für dieses Jahr ausgeliehen wurde, plauderten so einiges aus dem Nähkästchen über ein Landfrauen-Leben in der Region Ippingen-Zimmern. Die Frauen von der Feuerwehr legten für das närrische Publikum einen Tanz auf das Parkett und brachten anschließend so einige Missgeschicke, die den Landfrauen das Jahr über passiert waren, ans Tageslicht. So war für viele Lachsalven gesorgt und auch der hohe Unterhaltunswert einer Saalfastnacht war garantiert.

Ein weiterer originelle Programmpunkt: Bei einer Geburtstagsfeier muss auch für das leibliche Wohl gesorgt werden, aber bis die Köchin im Keller und wieder oben ist, kann man ganz schnell vergessen, was man überhaupt holen wollte.

Dass die Landfrauen nicht älter werden, sondern mit jedem Jahr wundervoller werden, das zeigten die Seniorenfrauen dieses Jahr bei einem tollen Auftritt, der die Halle zum Beben brachte. So war es Ehrensache, dass die Akteure erst nach einer Zugabe von der Bühne gehen durften.

Extra angereist kamen Nina Hagen, Lady Gaga und der König von Malle, um den Landfrauen zum 50-Jährigen zu gratulieren. Schnell kann es zur Fasnet ausarten, das zeigten die Fasnetsprüchle im breiten Dialekt, die von einer Dolmetscherin ins Hochdeutsche übersetzt wurden.

Zum letzten Programmpunkt kam der Patenverein aus dem Kongo auf die Bühne. Die Mama´s und die Krieger bildeten einen wunderschönen Abschluss dieser Geburtstagsfeier mit ihrem Tanz, bei dem 20 Frauen auf der Bühne standen.

Nach der Zugabe fand das große Finale aller Akteure des Abends auf der Bühne statt und gemeinsam mit allen Gästen wurde noch "Happy Birthday" gesungen, um den Landfrauen stilvoll zu gratulieren.