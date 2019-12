von Jutta Freudig

Den Sinn der Adventszeit, sich auf die Ankunft Gottes in der Welt vorzubereiten, will die katholische Seelsorgeeinheit den Gläubigen in Immendingen näher bringen. Die Möglichkeit dazu bietet dieses Jahr ein Adventsweg, der in Verbindung mit einem Adventskalender in der Kirche Immendinger St. Peter und Paul aufgebaut ist. Ab sofort sind dort bis zum Heiligen Abend am 24. Dezember Säckchen aufgestellt.

Darin enthalten sind liebevoll ausgesuchte adventliche Texte, Kleinstgeschenke, Bastelanleitungen und mehr, die von jedem Besucher mitgenommen werden können. Die Kirche ist in dieser Zeit werktags, von Montag bis Freitag, 15 bis 18 Uhr geöffnet sowie samstags und sonntags zu den Gottesdienstzeiten. Wer die Adventszeit einmal anders erleben will, kann die Gelegenheit nutzen – alleine oder mit Kindern – um für eine gewisse Zeit im geschützten Raum der Kirche zur Ruhe zu kommen, den Adventsweg auf sich wirken zu lassen und am Ende mit einem neuen adventlichen Impuls nach Hause zu gehen.

Das Angebot ist für Menschen jeden Alters geeignet.