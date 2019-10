von Jutta Freudig

Der Narrenverein Hattingen feiert 2020 sein 60-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass geht es im Immendinger Ortssteil am Fuß des Witthohs ein ganzes Wochenende lang närrisch rund. Genau 111 Tage vor der Geburtstagsfeier informiert der Verein über die Vorbereitungen für das Fest, bei dessen großem Umzug 3500 Hästräger aus dem Gebiet der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee erwartet werden.

Schon den ganzen Sommer über laufen die Planungen des Hattinger Narrenvereins auf Hochtouren. Anlässlich des 60-jährigen Bestehens des Vereins hat die Narrenvereinigung Hegau-Bodensee ihren großen Narrentag nach Hattingen vergeben. Zum Höhepunkt des Wochenendes, am Sonntag, 2. Februar, kommen 50 Zünfte aus der ganzen Region an den Witthoh.

„Wir kommen nun in die heiße Phase der Planungen“, sagt der Vorsitzende des Narrenvereins, Karl-Heinz Trutzel. „Wir freuen uns alle riesig auf das Wochenende, das Fest wird aber für den Narrenverein und den ganzen Ort ein echter Kraftakt.“ Trutzel freut sich, dass alle Vereine aus Hattingen gut mitziehen und auch Vereine aus der Nachbarschaft den Veranstalter mit Besenwirtschaften, Buden und Ständen unterstützen. Inzwischen stehen die Standorte für Zelte und Besenwirtschaften fest. Die Umzugsstrecke ist festgelegt und auch die Planungen für die Parkplätze sind weitgehend beendet. Der Narrenverein selbst wird drei Tage lang die Witthohhalle und ein Barzelt bewirten.

Bereits am Freitagabend, 31. Januar, 19 Uhr, beginnt das Narrenwochenende. Dann wird sich ein bunter Nachtumzug durch Hattingen schlängeln. Danach wird bei der Straßenfasnacht und in Besenwirtschaften, Zelten und Lokalen gefeiert. Zu diesem Nachtumzug werden 2000 Hästräger erwartet. Am Samstag, 1. Februar, steht der Brauchtumsabend in der Witthohhalle auf dem Programm. Zuvor ziehen ab 13 Uhr die Kinder in einem Kinderumzug mit anschließendem Narrenbaumstellen durch den Ort. Am Haupttag, 2. Februar, beginnt der große Umzug dann um 14.01 Uhr.

Der Narrenverein Hattingen wurde am 30. Januar 1960 gegründet. Narrenfiguren sind der Narrenpolizist, die Lege und die Witthohgeister. Weitere Gruppen sind der Narrenrat, Garde, Kindergarde und die Zimmermannsgilde.